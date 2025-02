Fußball | 2. Bundesliga Früherer Trainer des FCK - Dirk Schuster zieht es ins Ausland Stand: 11.02.2025 10:03 Uhr

Mit dem 1. FC Kaiserslautern ist Dirk Schuster in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Im November 2023 musste er dann gehen - jetzt hat er einen neuen Klub gefunden.

Für viele kam die Entscheidung im Jahr 2022 überraschend: Marco Antwerpen, der damalige Trainer des 1. FC Kaiserslautern, musste vor den zwei Spielen der Lauterer in der Aufstiegsrelegation gegen Dynamo Dresden gehen. Nach drei Niederlagen in den letzten drei Saisonspielen hatte Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen das Vertrauen verloren, das Team könne unter Antwerpen den Sprung in die 2. Bundesliga schaffen.

Schuster stieg mit dem FCK auf - musste aber bald wieder gehen

Die Zeit für Dirk Schuster war gekommen. Der gebürtige Chemnitzer, der einst als Verteidiger unter anderem für den Karlsruher SC und den SV Waldhof Mannheim spielte und in seiner Anfangszeit als Trainer bei den Stuttgarter Kickers aktiv war, übernahm die Roten Teufel. Schuster gelang mit einem 0:0 und einem 2:0 gegen Dresden der Aufstieg. Nach vier Jahren war der FCK zurück in der 2. Bundesliga.

Ende November 2023 allerdings musste der Coach, damals stand der FCK auf Rang elf, den Verein verlassen. Der negative sportliche Trend sei der Grund für die Entlassung, führte Thomas Hengen damals an.

Schuster trainiert erstmals im Ausland

Jetzt, 15 Monate nach seinem Aus in Kaiserslautern, zieht es Schuster erstmals ins Ausland. Der 57-Jährige wird in der kommenden Saison beim georgischen Fußball-Erstligisten Torpedo Kutaisi an der Seitenlinie stehen. Das teilte der Verein am Montagabend mit. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Der Klub hat sich seit Monaten extrem um uns bemüht, das war schon beeindruckend. Hier entsteht ein total spannendes Projekt mit erfahrenen Profis und aufstrebenden Talenten. Wir haben richtig Bock drauf", begründete Schuster, der von seinem langjährigen Assistenten Sascha Franz begleitet wird, das Engagement im Gespräch mit der "Bild".

Erst "Trainer des Jahres", dann vereinslos

Schuster wurde 2016 nach dem sensationellen Bundesliga-Aufstieg und Klassenerhalt mit dem SV Darmstadt 98 als "Trainer des Jahres" in Deutschland ausgezeichnet wurde. Seit seinem Aus beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern im November 2023 war er vereinslos. Beim Club aus der zweitgrößten Stadt Georgiens erhält Schuster einen Dreijahresvertrag. Für Torpedo Kutaisi beginnt die neue Saison in der Erovnuli Liga am 1. März mit einem Heimspiel gegen den FC Gagra.