Handball | Bundesliga Frisch Auf Göppingen im Abstiegskampf: "Wir sind nah dran, auswärts zu punkten"

Frisch Auf Göppingen steht in der Handball-Bundesliga derzeit auf Platz 14 - mit gerade einmal sieben Punkten Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. Dabei spielte Göppingen vor zwei Jahren noch international.

Der Kader vom Handball-Bundesligisten aus Göppingen wurde verjüngt, der Trainer gewechselt und zudem gab es sieben Neuzugänge. Kurz gesagt: Diese Saison kam es zu einem großen Umbruch. Unter den Neuzugängen befindet sich auch der isländische Nationalspieler Ymir Gislason, welchen der neue Coach Ben Matschke direkt zum Kapitän ernannte. Derzeit stehen sie in der Handball-Bundesliga mit 13 Punkten aus 22 Spielen auf Platz 14 und somit nur knapp über den Abstiegsplätzen. Auswärts haben sie dabei bisher in zehn Spielen noch keinen einzigen Punkt geholt. Doch trotz der aktuellen Tabellensituation blickt Göppingen optimistisch auf das letzte Drittel der Saison.

Marcel Schiller: "Es fehlt bloß noch die Belohnung"

Ein Spieler, der sowohl Höhen als auch Tiefen beim Verein miterlebt hat, ist Marcel Schiller. Der 33-Jährige ist bereits seit 2013 im Kader und damit auch der dienstälteste Spieler. Mit Göppingen konnte er 2016 den EHF-Pokal gewinnen und diesen dann sogar 2017 verteidigen. Die aktuelle Situation sieht er mit Optimismus. Das Team arbeite unglaublich gut und auch hart, es fehle nur noch die Belohnung. Auch im Training habe er jeden Tag Spaß mit den Jungs und freue sich weiterhin, mit seinem Team zu schwitzen und alles zu geben.

Neue Saison - Neuer Trainer

Ben Matschke ist seit Juli 2024 der neue Trainer von Göppingen. In seiner ersten Saison als Coach gab es in der Hinrunde viele Verletzte. Momentan kann er aber wieder mit allen Spielern trainieren, worüber der Coach sehr froh ist. Auf die Frage, wie er die aktuelle Situation sehe, sagt er, dass die letzten Spiele gezeigt hätten, dass die Tendenz derzeit klar nach oben gehe.

Die Jugendarbeit spielt im Verein eine große Rolle. Bereits zu Beginn der Saison wurde der Kader im Schnitt um fast vier Jahre von 29 auf 25 verjüngt. Im Profikader der Göppinger stehen derzeit mit Julian Buchele, Oskar Neudeck und Tim Gossner drei Spieler aus der eigenen Jugend.

Die Tür ist offen, aber durchgehen müssen sie dann selbst. Trainer Ben Matschke über den Weg der Nachwuchsspieler in den Profikader

Als Coach sei es auch seine Aufgabe, die Tür zur ersten Mannschaft offen zu halten, erklärt Matschke. Er erzählt, dass er bereits selbst Trainingseinheiten in der B- und C-Jugend geleitet hat, um einen Überblick über die jungen Talente zu haben. Der Weg in die Profimannschaft sei allerdings keine Einbahnstraße: "Die Jungs müssen auch was dafür tun, dass sie ihren Kaderplatz bei Frisch Auf Göppingen in der ersten Mannschaft erhalten."

Matschke: "Wir sind nah dran, auswärts zu punkten"

Die nächste Chance auf zwei Punkte erhält Göppingen am Sonntag (23.03., 16:30 Uhr) auswärts bei der HSG Wetzlar. Das Hinspiel am 15. Dezember konnte Göppingen bereits mit 27:24 knapp für sich entscheiden. Matschke ist optimistisch im Hinblick auf das Spiel - trotz der Auswärtsschwäche seines Teams. Diese liegt vielleicht auch an der fehlenden Unterstützung der Fans auswärts: Bei den Heimspiele in der heimischen Arena spielen die Göppinger vor über 4.000 Fans, die die Mannschaft von den Rängen anfeuern und zum Sieg schreien.

Fest steht: Mit Wetzlar wartet ein direkter Konkurrent auf Göppingen. Die Gastgeber stehen mit drei Punkten mehr nur einen Tabellenplatz vor dem Team von Ben Matschke. Es ist also ein spannendes Spiel zu erwarten und für Göppingen an der Zeit, die Auswärtsmisere endlich zu beenden.

