Volleyball | Playoffs Friedrichshafen verliert Volleyball-Krimi in Spiel zwei Stand: 09.04.2025 22:31 Uhr

Der VfB Friedrichshafen hat Spiel zwei der Halbfinalserie in den Playoffs verloren. Die Häfler unterlagen gegen die SVG Lüneburg mit 2:3 (27:29, 20:25, 25:18, 25:29, 17:19).

Nach dem knappen 3:2-Auswärtssieg im ersten Spiel der Best-of-Five-Halbfinalserie in den Volleyball-Playoffs starteten die Volleyballer des VfB Friedrichshafen mit viel Selbstbewusstsein ins Heimspiel gegen die SVG Lüneburg. Mit dem ersten Ballwechsel machten die Häfler Druck und spielten sich sofort mit 3:0 in Front. Lüneburg steckte jedoch nicht zurück und drehte nach einer ersten Auszeit die Partie zum 4:5. Es entwickelte sich ein ausgeglichener erster Satz mit vielen Führungswechseln. Beim Stand von 23:24 gab es dann erstmals Satzball für Lüneburg, den Friedrichshafen jedoch abwehren konnte. Zwei Punkte später hatte Friedrichshafen sich den ersten Satzball erspielt, doch beim Stand von 25:24 wehrte Lüneburg den Friedrichshafener Angriff ab. So ging es mehrfach hin und her, ehe Lüneburg seinen vierten Satzball zum 29:27 verwandeln konnte. Ein spektakulärer Auftakt für die Partie.

Der zweiten Durchgang hingegen bot deutlich weniger Spannung. Lüneburg setzte sich früh ab und gab seine Führung nicht mehr her. Mit 25:20 holten sich die Gäste den zweiten Satz und damit eine 2:0-Führung. Friedrichshafen stand bereits im dritten Durchgang mit dem Rücken zur Wand. Die Häfler ließen sich davon aber nicht beeindrucken, sondern teilten ihrerseits aus. Mit 25:18 holten sie sich Satz drei souverän. Nur noch 1:2 aus Sicht der Männer vom Bodensee.

Friedrichshafen kommt zurück

Auch im vierten Satz blieben die Friedrichshafener zunächst am Drücker, ohne jedoch wirklich davonziehen zu können. Gegen Ende des Satzes schafften es die Häfler dann aber doch, sich abzusetzen. Mit 25:19 holten sie sich letztlich den Satzausgleich - 2:2. Für die Entscheidung wurde also ein fünfter Satz benötigt. Dabei schenkten sich beide Teams nichts. Immer wieder wechselte die Führung, keine Mannschaft konnte sich wirklich einen Vorteil erspielen. So blieb es bis zum Ende hochspannend.

Beim Stand von 13:14 aus Sicht der Hausherren vom Bodensee gab es dann erstmals einen Matchball für die SVG Lüneburg - Friedrichshafen wehrte diesen jedoch ab. Lüneburg indes schlug umgehend zurück und erarbeitete sich bei 14:15 einen zweiten Matchball. Auch diesen konnte der VfB Friedrichshafen abwehren, woraufhin Lüneburg sich einen dritten Matchball erspielte. Auch diesen wehrte Friedrichshafen ab - und drehte im Anschluss das Spiel. Mit 17:16 durften die Häfler erstmals zu einem Matchball aufschlagen. Auch dieser Misslang. Das Spiel war nun endgültig ein Krimi.

Happy End für Lüneburg

Mit Happy End für Lüneburg. Beim Stand von 18:17 aus ihrer Sicht verwandelte die SVG Lüneburg ihren vierten Matchball zum 19:17 im fünften Satz und gewann damit Spiel zwei. Damit steht es in der Serie 1:1. Spiel drei der Serie findet am Samstag, 12.04. um 19:00 statt. Dann müssen die Häfler wieder auswärts in Lüneburg ran.