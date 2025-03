Volleyball | Playoffs Friedrichshafen gewinnt umkämpftes erstes Spiel Stand: 23.03.2025 20:18 Uhr

Der VfB Friedrichshafen hat das erste Spiel in den Viertelfinal-Playoffs der Volleyball-Bundesliga gewonnen. Die Häfler setzten sich mit 3:2 gegen Düren durch.

Der VfB Friedrichshafen gewann das umkämpfte Spiel eins in der Best-of-Three-Serie gegen die SWD-Powervolleys Düren und darf sich damit über einen geglückten Einstand in die Playoffs der Volleyball-Bundesliga freuen. Den ersten Satz hatten die Häfler nach langem Kampf erst mit 30:32 abgeben müssen. Zuvor hatten beide Teams mehrere Satzbälle vergeben. Im zweiten Satz machten es die Hausherren aus Friedrichshafen besser - mit 25:23 holten sie sich ebenfalls knapp den Ausgleich nach Sätzen und drehten die Partie in Satz drei sogar durch ein 25:20.

Düren ließ sich davon jedoch nicht beirren und erzwang in Satz vier durch ein vergleichsweise deutliches 25:18 aus ihrer Sicht einen entscheidenden fünften Satz. Friedrichshafen startete gut in den Entscheider, hielt einen knappen aber steten ein- bis zwei-Punkte-Vorsprung und erspielte sich beim Stand von 14:12 zwei Matchbälle - mit dem Zweiten schließlich sorgten die Friedrichshafener für die Entscheidung zum 15:13. Spiel zwei der Serie findet am 28. März um 18 Uhr in Düren statt.

