Fußball | Bundesliga Freiburgs Offensivkünstler Doan: Das zeichnet den Japaner gerade aus Stand: 20.02.2025 16:35 Uhr

Ritsu Doan belebt das Offensivspiel des SC vielleicht nur noch bis zum Saisonende. Es soll großes Interesse an dem Japaner geben - auch von einem Bundesligakonkurrenten.

Laut Medienberichten steht Freiburg Ritsu Doan auf der Wunschliste von Eintracht Frankfurt. Das verwundert nicht, gehört er in dieser Saison doch mit sechs Toren zu Freiburgs Top-Torschützen (gemeinsam mit Vincenzo Grifo). Mit fünf Assists liegt er direkt hinter Grifo (sieben Assists) und macht einen sehr zufriedenen Eindruck im Interview mit SWR Sport: "Ich bin glücklich, wenn ich Assists geben und so dem Team helfen kann", sagt der 26-jährige Japaner.

Hinzu kommen 33 Torschüsse. Auch in dieser Statistik liegt Doan allein hinter Grifo. Der quirlige und dribbelstarke Doan zieht viele Sprints an. Umgekehrt wird er so oft wie kein anderer Freiburger vom Gegner gefoult. Diese Zahlen beeindrucken über den Breisgau hinaus, kein Wunder, dass der Japaner das Interesse anderer Clubs auf sich zieht.

Julian Schuster über Ritsu Doan

"Ritsu Doan hat in diesem Jahr nochmal eine tolle Entwicklung genommen, er ist viel effektiver geworden", sagte Freiburgs Coach Julian Schuster über den Offensivspieler. "Er hat eine sehr hohe intrinsische Motivation, sich zu verbessern. Er geht vorneweg." Gedanken an einen möglichen Abgang im Sommer macht sich Schuster nicht: "Dass das Thema aufkommt, spiegelt seine Qualitäten. Aber er hat hier Vertrag, deshalb msus ich mich nicht damit beschäftigen."

Zwar ist mit Jan-Niklas Beste kürzlich schon ein Spieler für die rechte Außenbahn nach Freiburg gewechselt, dennoch dürfte ein Abgang des Japaners den Sport-Club dann sportlich schmerzen, sollte es dazu kommen.

In dieser Saison richtig angekommen beim Sport-Club

Doan hat das Gefühl, so beschreibt er es im Interview, dass die Teamkollegen ihm in dieser Saison nochmal mehr vertrauen. Der japanische Nationalspieler kam 2022 in den Breisgau, spielt hier seine dritte Saison. Ein Grund, warum er nun auch auf dem Feld immer mehr von den Mitspielern gesucht werde, sei auch die gute Beziehung außerhalb des Platzes: "Ich kenne sie, sie kennen mich. Wir sind momentan gute Freude." Das übertrage sich auf das Spielfeld.

Der Traum von "größeren Wettbewerben"?

In Freiburg spielt Doan zum ersten Mal eine dritte Saison in Folge mit dem gleichen Team. Er schwärmt von den Menschen im Verein und schätzt diese Beständigkeit. Ob es okay ist, nicht Europa League oder Champions League zu spielen, wird er gefragt und antwortet: "Natürlich haben Spieler den Traum, in diesen größeren Wettbewerben zu spielen. Leider haben wir in der letzten Saison die Qualifikation nicht geschafft, so ist es eben. Wir müssen in der nächsten Saison zurückkommen." Eine Garantie zu bleiben, wäre eine Qualifikation für die Europa League wohl eher nicht. Zumal mit Eintracht Frankfurt ja sogar die Champions League warten könnte...

Er fühle sich sehr wohl in Freiburg, sagt Doan. Dennoch, und das ist durchaus nachvollziehbar, will er einen Wechsel nicht ausschließen: "Vielleicht möchte ich neue Herausforderungen suchen, vielleicht möchte ich neue Herausforderungen mit diesem Club angehen. Ich denke darüber im Moment nicht zu viel nach."

Social-Media-Beitrag auf YouTube von SWR Sport Fußball : "Doan auf Grifo für Freiburg-Sieg gegen Heidenheim - DEIN SCF #150 | SWR Sport"

Offensiver Wirbelwind auch gegen Bremen?

Zu der Statistik von fünf Torvorlagen und den sechs eigenen Treffern gehört auch das Siegtor im Hinspiel gegen Bremen. Damals traf er nach einem sehenswerten Sololauf von der Strafraumgrenze ins Werder-Tor. Bestimmt wird Doan am Freitagabend (20:30 Uhr/Audio-Livestream auf sportschau.de) wieder für Betrieb in der Freiburger Offensive sorgen und vielleicht seine Statistik weiter verbessern. Das Interesse anderer Clubs und die Wechselgerüchte rund um den Japaner ebben bis zum Saisonende sicherlich nicht ab.

Sendung am Do., 20.2.2025 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg