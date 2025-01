Fußball | Bundesliga Freiburgs Lukas Kübler: "Man möchte immer das Maximum" Stand: 27.01.2025 13:45 Uhr

Letzten Samstag hat der SC Freiburg das Heimspiel gegen Bayern München mit 1:2 verloren. Die dritte Niederlage in Folge konnte auch Lukas Kübler nicht verhindern.

Seit knapp zehn Jahren hat der SC Freiburg in der Bundesliga nicht mehr gegen den FC Bayern München gewinnen können. Auch am vergangenen Samstag (1:2) setzte es für Lukas Kübler und Co eine verdiente Heimniederlage: "Das ist noch mal eine Extraqualität, die Bayern da hat, auch gerade auf den Außen-Positionen. Eigentlich sind das Weltklassespieler. Da ist man als Verteidiger besonders gefordert," sagte Kübler in SWR Sport. Auf die Frage von Moderator Tom Bartels, wer denn der unangenehmste Stürmer der Bayern sei, gab der 32-jährige eine kurze, aber eindeutige Antwort: "Alle."

Er ist ein Verteidiger, wie er im Buche steht. Er haut sich in jeden Ball rein - auch im Training. Er gibt immer Vollgas. Matthias Ginter über seinen Mannschaftskameraden Lukas Kübler.

"Stehaufmännchen" Lukas Kübler

Lukas Kübler ist einer dieser Mentalitäts-Spieler, die statt viel zu reden lieber machen. Geprägt wurde er von seinem Vater, einem ehemaligen Bundespolizisten der Spezialeinheit GSG 9. Kübler-Senior war 1977 an der Befreiung der Passagiere der Lufthansa Maschine "Landshut" beteiligt: "Wir telefonieren oft. Er ist ein harter Hund. Er ist eine Respektsperson, aber trotzdem liebevoll."

Bei seiner Rot-Grün-Farbsehschwäche kann ihm sein Vater nicht helfen, wohl aber hat er seinem Sohn vermitteln können, wie er mit den zahlreichen verletzungsbedingten Rückschlägen umzugehen hat. Ein paar Mal hat er nämlich schon ans Aufhören gedacht: "Weil es auch immer große Verletzungen waren. Das war nicht immer einfach. Aber ich habe es so oft bewiesen und kam irgendwie immer - hört sich blöd an - stärker zurück."

Gut Ding will Weile haben

Seit fast zehn Jahren verteidigt Lukas Kübler nun schon für den SC Freiburg. In seinem ersten Jahr ist er mit Freiburg in die Bundesliga aufgestiegen. Mit damals 24 Jahren absolvierte er dann sein erstes Bundesligaspiel für den SC. Im Rückblick staunt er selbst über seinen erfolgreichen sportlichen Werdegang: "Man möchte immer das Maximum. In Köln stand ich schon mal mit 19 kurz vor einem Einsatz. Ich habe mir in meinen kühnsten Träumen nicht erträumt, dass es so weit geht. Deswegen bin ich schon stolz." Wer weiß, wo die Reise mit Lukas Kübler noch hin geht. Im letzten November hat er jedenfalls seinen Vertrag beim SC Freiburg verlängert.

Sendung am So., 26.1.2025 22:05 Uhr, SWR Sport, SWR