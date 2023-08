Turnen | Rhythmische Sportgymnastik Fragen und Antworten zur WM in Rhythmischer Sportgymnastik Stand: 22.08.2023 09:16 Uhr

Bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik geht es nicht nur um WM-Titel, sondern auch um die Olympia-Qualifikation für 2024.

Wann geht es los?

Am Mittwoch 23.8. beginnt die WM im Kongress-Zentrum von Valencia mit der Qualifikation der Einzelgymnastinnen. Erstmals finden am selben Tag auch schon die ersten Medaillen-Entscheidungen statt.

Welche Entscheidungen gibt es?

Welche deutschen Athletinnen sind am Start?

Die Einzelgymnastinnen Darja Varfolomeev und Margarita Kolosov, sowie die deutsche Nationalgruppe mit: Anja Kosan, Hannah Vester, Alina Oganesyan, Danielle Kromm und Emilia Wickert.

Welche Chancen haben die deutschen Gymnastinnen?

Titelverteidigerin mit den Keulen ist Darja Varfolomeev. Mit 15 Jahren gewann die Gymnastin vom TSV Schmiden im vergangenen Jahr bei ihrer WM-Premiere fünf Medaillen. Gold mit den Keulen, Silber mit dem Ball, im Mehrkampf, mit dem Team sowie Bronze mit dem Reifen. Dazu wurde sie 2023 Europameisterin mit dem Band. Varfolomeev ist eine der Topfavoritinnen in allen Finals. Für Margarita Kolosov geht es in erster Linie darum, das zweite deutsche Einzel-Ticket für die Olympischen Spiele zu sichern. Auch für die Nationalgruppe steht die Qualifikation für Paris im Mittelpunkt.

Welche Qualifikations-Kriterien für Olympia gibt es in der Rhythmischen Sportgymnastik?

Zwei Einzelathletinnen pro Land dürfen maximal bei Olympia starten. Das erste deutsche Einzel-Ticket sicherte sich Darja Varfolomeev bei der Weltmeisterschaft 2022 in Sofia mit dem Mehrkampfsilber. Margarita Kolosov, ihre Trainingskollegin vom Bundesstützpunkt in Fellbach-Schmiden, muss in Valencia mindestens in der Mehrkampf-Qualifikation Platz 17 belegen, um Deutschland den zweiten Quotenplatz zu ermöglichen. Nach dem bestandenen Abitur hat sich Kolosov intensiv auf diese WM in Valencia vorbereitet. Die Chancen stehen gut, dass auch sie erstmals bei den Olympischen Spielen teilnehmen kann.

Die deutsche Gruppe ist noch nicht qualifiziert. Dafür müssen die fünf Gymnastinnen in der Qualifikation einen Platz unter den besten Acht belegen. Ein schweres, aber realistisches Ziel. Zuletzt war Deutschland bei den Olympischen Spielen 2000 komplett besetzt mit einer Gruppe und zwei Einzelgymnastinnen.