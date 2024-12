3. Liga Kenan Kocak wird neuer Trainer beim SV Sandhausen Stand: 28.12.2024 14:05 Uhr

Kurz vor Weihnachten stellte der SV Sandhausen seinen Trainer Sreto Ristic frei. Nun steht der neue Coach fest: Kenan Kocak wird künftig beim Drittligisten auf der Bank sitzen.

“Wir haben ein klares Anforderungsprofil an den neuen Trainer: Neben der nötigen Erfahrung sind ein klarer taktischer Plan, den die Mannschaft aktuell dringend benötigt, die Fähigkeit, im Spiel reagieren zu können, sowie eine klare Linie in der Mannschaftsführung die ausschlaggebenden Faktoren", sagte SVS-Präsident Jürgen Machmeier. "Als die Tür zu Kenan aufging, mussten wir nicht lange überlegen. Er kennt die Region sowie das Potenzial und das Umfeld des SVS bestens."

Für den 43-jährigen Kocak ist es bereits die Rückkehr als Cheftrainer in Sandhausen. Im Sommer 2016 übernahm er die Kurpfälzer in der 2. Bundesliga und feierte mit Rang zehn zum Abschluss der Saison 2016/17 die bis dato beste Platzierung in der Sandhäuser Vereinsgeschichte. Nach 82 Spielen endete Kocaks erste Amtszeit am Hardtwald im Oktober 2019.

Zuletzt in der Türkei tätig

Zuletzt war Kocak als Cheftrainer von MKE Ankaragücü aktiv. Die Zusammenarbeit mit dem türkischen Zweitligisten wurde am 24. Dezember 2024 einvernehmlich beendet. Nun ist er zurück am Hardtwald - und voller Tatendrang.

Kenan Kocak: Froh, wieder da zu sein

“Es ist schön, an meine alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Als mich Jürgen Machmeier kontaktierte, musste ich nicht lange zögern. Für mich war klar, dass ich nach Hause in die Region zurückkehren möchte", sagte er. Kocak will das sportlich kriselnde Team "mit harter Arbeit und einer klaren Strategie" wieder in die Spur bringen. Der SVS liegt nach der Hinrunde mit 27 Punkten auf Platz zehn der Drittliga-Tabelle - den letzten Sieg feierte der Klub Anfang November.

Kocak wird die Mannschaft am Donnerstag, den 2. Januar, zum Auftakt der Rückrundenvorbereitung zum ersten Mal trainieren.

