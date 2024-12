2. Fußball-Bundesliga FCK bestätigt: Sportdirektor Enis Hajri tritt zurück Stand: 23.12.2024 15:29 Uhr

Was sich bereits am Wochenende abzeichnete hat der 1. FC Kaiserslautern am Montag bestätigt: Sportdirektor Enis Hajri wird den FCK Ende des Jahres verlassen.

Enis Hajri soll nach der 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Köln angekündigt haben, zum Jahresende seinen Posten abzugeben. Am Montagabend bestätigte der FCK, der Verein habe sich mit Hajri "einvernehmlich darauf geeinigt, ihre Zusammenarbeit zum 31. Dezember 2024 zu beenden". Sportvorstand Thomas Hengen sagte "Wir bedauern seine Entscheidung, respektieren jedoch seinen persönlichen Wunsch."

Der 41-Jährige, der während seiner aktiven Zeit von 2012 bis 2014 bei den Roten Teufeln unter Vertrag gestanden hatte, bekleidete seinen Posten seit 2023 und agierte unter anderem als Kaderplaner. "Wenn man als Spieler und in der sportlichen Verantwortung für einen Verein arbeiten durfte, ist es immer schwer zu gehen. Ich hinterlasse aber ein bestelltes Feld und bin sicher, dass der Club auf diesem Fundament sportlich weiter erfolgreich sein kann. Ich werde den FCK für immer in meinem Herzen tragen."

Hajri enger Vertrauter von Hengen

Allerdings war Hajri nicht gänzlich unumstritten: Als der FCK in der vergangenen Saison in eine sportliche Krise schlitterte und die Trainer Dirk Schuster und Dimitrios Grammozis gehen mussten, wurde auch Kritik an Hajri laut, der seinen Job jedoch damals behalten konnte.

Hajri galt seit seinem Anfang beim FCK als enger Vertrauter von Sportvorstand Thomas Hengen. Nach SWR-Informationen soll die Beziehung zwischen den beiden in den vergangenen Wochen und Monaten aber nicht mehr so eng wie einst gewesen sein.

