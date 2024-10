Fußball | Bundesliga FCH-Trainer Schmidt: "Wir wollen wieder zu Hause punkten" Stand: 25.10.2024 20:41 Uhr

Nach dem Sieg in der Conference-League geht es beim 1. FC Heidenheim weiter gegen die TSG Hoffenheim. Trainer Frank Schmidt hat klare Ziele für das Baden-Württemberg-Duell.

Es war eine kurze Nacht für Frank Schmidt und seine Heidenheimer. Nach dem Auswärtssieg beim Pafos FC auf Zypern geht es direkt im Ligaalltag weiter, denn am Sonntag steht das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim an (19:30 Uhr, live im Audiostream auf Sportschau.de).

"Das Gute für uns, als auch für Hoffenheim, die gestern ja in Porto gespielt haben, ist, dass wir das letzte Spiel an diesem Wochenende haben. Ich gehe davon aus, dass wir schnell regenerieren und dann auch bereit sind", so Trainer Frank Schmidt. Das Hoffenheim-Spiel gegen Porto fließe laut Schmidt nur noch minimal in die Analyse des bevorstehenden Gegners ein: "Wir haben uns die letzten Spiele angeschaut und das Spiel gestern gegen Porto ist nur noch ein kleines Update, das wir noch verarbeiten. Im Endeffekt orientieren wir uns an dem, was davor schon passiert ist.“

"Wir sind immer beflügelt"

Mit dem Sieg gegen den Pafos FC können die Heidenheimer ihren ersten Auswärtssieg in der Conference-League feiern. In der Bundesliga gab es zuletzt zwei Niederlagen. Vom Sieg beflügelt seien die Heidenheimer aber nicht denn "ohne, dass wir irgendwelche bestimmten Getränke nehmen, sind wir immer beflügelt", so Frank Schmidt.

Man dürfe seiner Meinung nach nicht den Fehler machen, diese zwei Niederlagen als komisch einzuordnen: "Wir sind im zweiten Jahr Bundesliga und hatten große Veränderungen. So schön es war, dass wir nach zwei Spieltagen auf Platz eins standen, war es klar, dass es nicht so weiter geht", so Schmidt. Klar sei aber auch, "dass wir nach zwei Heimniederlagen von uns selber wieder verlangen, dass wir zu Hause wieder punkten."