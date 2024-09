Basketball Eurocup - Ulm startet mit Zittersieg in die neue Saison Stand: 25.09.2024 21:55 Uhr

Mit einem Sieg nach Verlängerung ist ratiopharm Ulm in die neue Saison des Basketball-Eurocups gestartet. Beim Polnischen Meister Trefl Sopot gewann Ulm mit 96 zu 93.

In der Bundesliga hat ratiopharm Ulm den Saisonauftakt in Chemnitz gewonnen. Einen Sieg gab es am Mittwochabend auch zum Start des Eurocups - wenn auch erst nach Verlängerung.

Ulm startet gut, Sopot zieht nach

Philipp Herkenhoff ist für Ulm bei der Eurocup-Premiere der Spieler der ersten Minuten. Sechs Punkte macht er in der Anfangsphase. Justinian Jessup zieht mit zwei Dreiern mit. Ulm muss sich die Würfe allerdings zu Beginn hart erarbeiten. Der polnische Meister spielt mit viel Physis in der Abwehr. Und auf der anderen Seite wirken die Ulmer im ersten Viertel unsortiert. Entweder sie kommen bei polnischen Angriffen zu spät zu den Schützen oder sie können sich nur noch mit Fouls helfen. Auch die sieben Punkte von Nico Bretzel können die klare Führung für Trefl Sopot nach den ersten zehn Minuten nicht verhindern (32:23).

Konnte nur phasenweise mit seiner Mannschaft zufrieden sein - Ums Trainer Ty Harrelson

Ulmer Rückstand wird kleiner

Auch im zweiten Viertel hat ratiopharm Ulm zunächst Probleme in der Abwehr. Die Polen lassen den Ball sehr schnell laufen, meistens zu schnell für die Abwehr der Gäste. Hinzu kommt: die Würfe jenseits der Drei-Punkte-Linie fallen nicht mehr für ratiopharm Ulm. Trainer Ty Harrelson nimmt die Auszeit. Danach häufen sich die Fehler der Hausherren. Es ist in dieser Phase kein gutes Basketballspiel. Immerhin kommen die Ulmer etwas näher. Zur Halbzeit steht es 41 zu 38.

Ulmer Aufholjagd in Halbzeit zwei

In der zweiten Hälfte braucht Ulm ein paar Minuten Anlauf. Dann sind die Gäste wieder auf Augenhöhe. Schönes Highlight zwischendurch: Zuckerpass von Ben Saraf auf Isaiah Roby, der mit dem krachenden Dunking. Und nach einem erfolgreichen Dreier von Alfonso Plummer ist Ulm bis auf einen Punkt dran (48:47). Aber die Chance zur Führung lässt ratiopharm Ulm liegen. Hier fehlt Ulm an der einen oder anderen Stelle Ruhe und Erfahrung. Mit Klepeisz und Jallow fehlen an diesem Abend aber genau die Spieler, die dieses beisteuern könnten. Die Polen kommen wieder besser ins Spiel. Sie führen vor dem Schlussviertel wieder mit sieben Punkten (62:55).

Mit Kampf in die Verlängerung

Das letzte Viertel beginnt mit einer Szene, in der es so aussieht, als könnte das nicht der Abend von ratiopharm Ulm werden. Bei einem Ulmer Schnellangriff legt Noa Essengue den Ball eigentlich schön auf den gegnerischen Ring. Doch der tänzelt dort nur und wird von der polnischen Abwehr herunter gepflückt. Im Gegenzug tut der Dreier von Schenk den Ulmern richtig weh - Auszeit für Ulm und zehn Punkte Rückstand.

Doch Ulm kommt zurück, mit wenig spielerischer Klasse und viel Kampf. Noa Essengue, einer der Youngster, punktet dabei mit schönen Einzelaktionen. Ulm ist wieder dran. Gut eine Minute vor dem Ende gelingt Ben Saraf der Ausgleich. Beide Teams scheinen konditionell am Ende. Und nachdem Phillip für Sopot einen ganz offenen Dreier daneben wirft, macht es Plummer für Ulm auf der anderen Seite besser. 20 Sekunden vor dem Ende liegt ratiopharm mit zwei Zählern vorne. Die Schluss-Sekunden werden super spannend. Sieben Sekunden vor dem Ende werfen die Polen den Ball daneben. Plummer holt den Rebound - und wirft ihn zum Gegner. Ausgleich: Sieben Sekunden bleiben für den Siegtreffer. Ben Saraf wirft mit der Schlusssirene - daneben - Verlängerung.

Jessup entscheidet das Spiel

In der Verlängerung geht es hin und her. Es folgt das nächste Herzschlag-Finale. Eine Minute vor dem Ende steht es 93 zu 93. Zwei Sekunden vor Schluss ist es Justinian Jessup, der den entscheidenden Wurf nimmt. Im letzten Angriff haben die Polen nicht die richtige Idee für einen Dreier. Ulm startet mit einem Sieg in die neue Eurocup-Saison. Joventut Badelona heißt der nächste Gegner der Ulmer am kommenden Dienstag in der Neu-Ulmer Arena.

Sendung am Do., 26.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg