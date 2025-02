Basketball | EuroCup EuroCup-Traum geplatzt: Starke Ulmer verlieren gegen Tel Aviv Stand: 05.02.2025 21:22 Uhr

ratiopharm Ulm verliert gegen Hapoel Tel Aviv knapp und scheidet damit aus dem EuroCup aus. Über weite Teile des Spiels waren die Ulmer jedoch die stärkere Mannschaft.

Der Bundesligist ratiopharm Ulm hat das letzte Gruppenspiel im EuroCup gegen den Tabellendritten Hapoel Tel Aviv mit 90:97 (50:49) verloren. Damit scheiden die Ulmer als Gruppen-Siebter aus dem EuroCup aus. Es war die fünfte Niederlage im europäischen Wettbewerb in Folge für die Schwaben.

Ulm startete stärker in die Partie

Die Ulmer starteten deutlich besser in die Partie und führten nach vier Minuten mit 9:4. Dieser Vorsprung lag auch an den vielen Ballverlusten auf Seiten der Gäste, die die Ulmer clever nutzten. Erst nach sechs Minuten führte Tel Aviv zum ersten Mal mit 11:10. Danach entwickelte sich die Partie zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen, bis sich die Gäste nach acht Minuten zum ersten Mal mit 20:14 von den Ulmern absetzten. Zum Schluss des ersten Viertels gelang es den kämpferischen Ulmern nicht mehr, das Spiel auf ihre Seite zu ziehen - so stand es 21:29.

Das zweite Viertel startete mit Freiwürfen auf beiden Seiten, wobei die Ulmer zwei verwandelten und auf acht Punkte heranrückten. Danach konnten die Gastgeber ihre kämpferische Einstellung aus dem ersten Viertel wieder aufgreifen und verkleinerten den Abstand nach vier Minuten auf 30:35. Noa Essengue gelang nach sechs Minuten der erste Ausgleich für die Ulmer (35:35). Nach einer intensiven Schlussphase konnten die Gastgeber die erste Hälfte mit 50:49 für sich entscheiden.

Krimi im letzten Viertel

Tel Aviv kam motivierter aus der Kabine (54:50). Justinian Jessup verhalf jedoch den Ulmern durch zwei Treffer zum 57:58. Marcio Santos brachte die Ulmer in der sechsten Minute zum ersten Mal nach der Halbzeit in Führung (59:58). Danach ging das restliche Viertel deutlich auf das Konto der Ulmer und die Gastgeber erreichten nach sieben Minuten die bis dato höchste Führung des Spiels mit 66:58. Tel Aviv gelang dagegen wenig in der Offensive. Und so ging Ulm mit einer 72:65-Führung in die letzten zehn Minuten.

Das Schlussviertel entwickelte sich zu einem Krimi. Beide Mannschaften kämpften um den Sieg. Der aus Israel stammende Ulm-Spieler Ben Saraf traf vier Minuten vor Schluss zum 83:75. Doch dann zeigten die Gäste nochmals ihre Qualitäten mit elf Treffern innerhalb von drei Minuten (86:83). Nelson Weidemann traf mit einem Drei-Punkte-Wurf zum Ausgleich, doch Tel Aviv antwortete schnell. Und entschied die Partie mit 97:90 für sich.

Keine Playoffs für die Ulmer

Durch die Heimniederlage beendet Ulm die Gruppenphase auf dem siebten Tabellenplatz. Damit verpassen die Ulmer Basketballer die Qualifikation für die Playoffs des EuroCup. Das Team aus Tel Aviv klettert hingegen auf den zweiten Platz und ist direkt für das Viertelfinale qualifiziert.

Sendung am Mi., 5.2.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg