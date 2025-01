Basketball | ratiopharm Ulm Eurocup: Nach desolatem Anfangsviertel - Ulm verliert in Trento Stand: 14.01.2025 22:15 Uhr

Basketballbundesligist ratiopharm Ulm hat sein Auswärtsspiel im Eurocup bei Dolomiti Trento mit 71 zu 86 verloren. Ein desolates erstes Viertel war der Anfang vom Ende.

Auf dem Papier war die Sache eigentlich klar - Der Vorletzte hatte im Eurocup den Vierten zu Gast. Nach dem Spiel sagte Ulms Trainer Ty Harrelson: "it was a tough night in trento".

Ratiopharm Ulm startet katastrophal

Ratiopharm Ulm startet desolat ins Spiel. Es dauert 5 Minuten und 23 Sekunden(!) bis Isaiah Roby die ersten Ulmer Punkte auf die Anzeigetafel bringt. Zu diesem Zeitpunkt führt Trento bereits mit 15 zu 0. In den nächsten Minuten trifft Ulm zwar ab und zu. Insgesamt ist die Trefferquote der Gäste jedoch unterirdisch. Trento gewinnt das erste Viertel mit 25 zu 10.

Keine Steigerung im zweiten Viertel

Im zweiten Viertel kommt Ulm besser ins Spiel. In einer frühen Auszeit fordert Trainer Ty Harrelson sein Team auf, eine aggressive Abwehr zu spielen. Das gelingt nur bedingt. Hinzu kommt, dass vorne fast nichts klappt. Ulm wirft die ersten sieben Dreier des Spiels daneben. Im Gegenzug fällt bei den Hausherren mehr als jeder zweite Wurf aus der Distanz. Mit 28 Punkten spielt ratiopharm Ulm eine der schlechtesten ersten Halbzeiten der letzten Jahre. Karim Jallow ist mit mageren acht Punkten der einzige Ulmer Spieler in der ersten Hälfte, der einigermaßen Normalform erreicht. Trento führt zur Halbzeit mit 43 zu 28.

Trento stoppt Ulmer Hoffnungsschimmer

Es wird Anfangs des dritten Viertels nicht wesentlich besser. Zu allem Überfluss holt sich Karim Jallow ein unsportliches Foul ab. Da es sein viertes Foul ist, muss er erstmal auf die Bank. Mitte des Viertels sieht es so aus, als würde Ulm ins Spiel finden. Doch bei Trento fallen immer dann die Würfe, wenn Ulm wieder an ein Comeback glaubt. Vor dem finalen Durchgang liegen die Italiener immer noch klar vorne (65:50).

Ein Ulmer Abend zum Vergessen

Es ist ein Ulmer Abend zum Vergessen- auch im letzten Viertel. Eine Szene, vier Minuten vor dem Ende, passt zum Ulmer Spiel. Essengue wird vor dem Korb herrlich frei gespielt, doch der junge Franzose stopft seinen Ball an den Ring. Vielleicht wäre das Spiel noch einmal spannend geworden, hätte Essengue mit einem Korb den Rückstand unter zehn Punkte drücken können. Trento lässt sich in den letzten Minuten den Sieg nicht mehr nehmen. Am Ende liegen die Ulmer genau die 15 Punkte zurück, die sie nach den ersten zehn Minuten hinten lagen. Ulm verpasst dadurch die vorzeitige Qualifikation für die Playoffs. Trainer Ty Harrelson bringt es nach dem Spiel auf den Punkt: "it was a tough night in trento".

Sendung am Mi., 15.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm