"Heimspiel" Deutschland-Ungarn - Das war der Liveticker EURO 2024 in Stuttgart: ++ Deutschland gewinnt gegen Ungarn ++ Schlossplatz jubelt über 2:0 ++ Stimmungsvolles Fußballfest Stand: 19.06.2024 23:07 Uhr

Ein Höhepunkt der Fußball-Europameisterschaft in Stuttgart: Deutschland spielt am Mittwoch in der Stuttgart Arena gegen Ungarn. Wir liefern Eindrücke, Fotos und Videos aus den Fan Zones und beim Public Viewing - aus einer Stadt im EM-Fieber.

19.6.2024, 22:43 Uhr

Aus, aus, aus! Der Ticker ist aus!

Eine Leicht verschmierte Flagge im Gesicht - Zeit für den Feierabend! Zumindest hier im Ticker. Danke fürs Mitlesen! Und Danke Stuttgart fürs friedliche Feiern! 58.000 Fans haben heute allein auf dem Schlossplatz bei allen Spielen mitgefiebert - Wow! So kann’s doch weitergehen! Tschüss und eine gute Nacht!

SWR-Reporterin Anna Knake verabschiedet sich aus Stuttgart.

19.6.2024, 22:41 Uhr

Impressionen und Stimmen von einem Fußballfest

Social-Media-Beitrag auf Instagram:

Es war ein wundervolles Fußballfest in Stuttgart - das haben auch wir und alle unsere Kollegen heute so erlebt. Stuttgart kann Gastgeber - und es kann feiern. Wir haben hier nochmal ein paar Impressionen und Höreindrücke eingesammelt von einem besonderen Tag an Neckar und Nesenbach.

19.6.2024, 22:20 Uhr

Stuttgart und die DFB-Elf: Eine ganz besondere Beziehung

Und wieder hat es Bumm gemacht: Die deutsche Fußballnationalmannschaft reist gerne nach Stuttgart - und meistens mit einem Sieg im Gepäck wieder ab. Das war beim Spiel um Platz 3 bei der WM 2006 so. Und auch heute ging das Team "völlig losgelöst" mit einem Sieg vom Platz.

19.6.2024, 22:14 Uhr

So feiert Stuttgart den "Heimsieg"

Noch bis in den Abend hinein war viel Hupen in der Stuttgarter Innenstadt zu hören. Der Corso und feiernde Fans zogen durch die Stadt. Hier ein paar Eindrücke von der "Heimsieg"-Feier:

19.6.2024, 21:31 Uhr

DFB-Team feiert "nächste EM-Party" in Stuttgart

Es war schwieriger als gegen Schottland, trotzdem feiert Deutschland die nächste EM-Party - und steht nach dem 2:0-Sieg am Mittwoch (19.06.) gegen Ungarn im Achtelfinale.

19.6.2024, 21:17 Uhr

...und der Corso rollt durch Stuttgart

Nach dem 2:0-Sieg der deutschen Mannschaft gegen Ungarn und dem Einzug ins Achtelfinale rollt der Korso durch Stuttgart. Unter das Meer in Schwarz-Rot-Gold mischte sich auch Rot pur: Die Fans der Albaner feierten ihr Unentschieden gegen Kroatien und schlossen sich dem Freudentaumel an.

19.6.2024, 20:33 Uhr

Ein Heimsieg für drei VfB-Spieler

Auch der VfB freut sich über den Sieg der Deutschen Mannschaft in ihrem Stadion - und über ihre drei Jungs, die heute auf dem heimischen Rasen standen. Und mit der Freude sind sie nicht alleine: Als Deniz Undav in der 84. Minute eingewechselt wurde, war die Begeisterung der 30.000 Fans auf dem Schlossplatz groß.

Social-Media-Beitrag auf Twitter:

19.6.2024, 20:22 Uhr

Die große Party kann losgehen

Freude, Freude, Freude in den Straßen und Gassen von Stuttgart: Erste Bilder in den sozialen Netzwerken tauchen auf. Hier ziehen wohl Fans durch die Landeshauptstadt - mit Jubel, Gesängen und viel Schwarz-Rot-Gold:

YouTube-Video von HÖMA: "st das schön #em2024 #germany #german #europeanchampionship #stuttgart #0711 #fypyoutube #2024"

19.6.2024, 19:53 Uhr

Das wars! Deutschland besiegt Ungarn mit 2:0!

Es ist geschafft: Deutschland gewinnt 2:0 gegen Ungarn beim Spiel in der Stuttgart Arena.

19.6.2024, 19:47 Uhr

Wenn 30.000 Menschen über ein zweites Tor jubeln

Und auch diesen Torjubel wollen wir doch nochmal sehen: So tobten die Fans nach dem 2:0 im Spiel Deutschland-Ungarn.

19.6.2024, 19:44 Uhr

Passen von Kaiserslautern nach Stuttgart

Diese hübsche Idee wollen wir euch noch zeigen: Einen Ball 444 km durch drei Bundesländern von Kaiserslautern nach Stuttgart schießen - das geht! Das haben mehrere freiwillige Fußballgruppen in den letzten Tagen bewiesen. Seit letztem Freitag war der Ball unterwegs, pünktlich zum Spiel ist er heute in Stuttgart angekommen.

Social-Media-Beitrag auf Instagram:

19.6.2024, 19:35 Uhr

Schon bei den Vorbereitungen für den Autokorso?

Na, sind die Fahnen schon montiert, wird gerade die Schminke nochmal nachgezogen und die Vuvuzela durchgeputzt. Bevor es zum Korso auf die Piste geht, solltet ihr noch ein paar Sachen beachten:

Social-Media-Beitrag auf Instagram:

19.6.2024, 19:28 Uhr

Uuuuund nochmal: Tooooor! Das war das 2:0!

Puh, das nimmt Druck aus dem Kessel! İlkay Gündoğan macht Treffer Nummer 2 in der 67. Minute. Das dürfte, das sollte, das müsste doch reichen...

19.6.2024, 19:15 Uhr

Weils so schön war: nochmal der Jubel zum 1:0

Der Jubel war riesig auf dem Schlossplatz in Stuttgart beim 1:0 für Deutschland im Spiel gegen Ungarn.

19.6.2024, 18:55 Uhr

30.000 Fußballfans auf dem Schlossplatz Stuttgart

30.000 Menschen verfolgen auf dem Schlossplatz in Stuttgart das Spiel Deutschland-Ungarn.

Der Schlossplatz leuchtet in Pink und Weiß! Es ist volle Hütte in Stuttgarts Wohnzimmer: Auf dem Schlossplatz Stuttgart tummeln sich beim Public Viewing 30.000 Menschen, so das Security-Team gegenüber dem SWR. Die Polizei teilte auf "X" mit, das Limit sei nun erreicht.

Social-Media-Beitrag auf Twitter:

Bis zur Halbzeit stehen noch weitere Leute an, um auf den Platz zu kommen. Rein kommt man allerdings nur noch im Austausch mit Leuten, die rausgehen.

Kein Reinkommen mehr beim Public Viewing auf dem Schlossplatz: Nur, wenn jemand den Platz verlässt, darf derzeit jemand anderes rein.

19.6.2024, 18:29 Uhr

Fußballfieber auch in der Seniorenresidenz

Im Fußballfieber sind auch die Seniorinnen und Senioren im Land. Im Albrecht-Teichmann-Stift in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen), einer Einrichtung der Evangelischen Heimstiftung Württemberg, wurde der Andachtsraum zur EM-Arena umfunktioniert. Bewohner des Heims und ihre Angehörigen schauen zusammen mit Mitarbeitenden und Mietern aus dem betreuten Wohnen das Deutschland-Ungarn-Spiel an.

Im Albrecht-Teichmann-Stift in Reichenbach an der Fils, einer Einrichtung der Evangelischen Heimstiftung Württemberg, wurde der Andachtsraum zur EM-Arena umfunktioniert.

19.6.2024, 18:26 Uhr

Toooooor! 1:0 für Deutschland im Spiel gegen Ungarn!

Jamal Musiala schießt in der 22. Minute nach etwas Verwirrung im ungarischen 16-Meter-Raum das 1:0 für das deutsche Team.

19.6.2024, 18:16 Uhr

Ab in die Menge!

Egal ob fürs Radio oder unseren Ticker - Hauptsache wir sind mit euch mittendrin. Zum Glück ist die Leinwand so groß, sonst würden meine Kollegin Nicole und ich nix sehen. Obwohl - die Spielzüge bekommt man auch ziemlich gut durch die Stimmung mit.

Die SWR-Reporterinnen Nicole Freyler und Anna Knake tummeln sich in der Menge beim Public Viewing in Stuttgart auf dem Schlossplatz.

19.6.2024, 18:00 Uhr

Anpfiff!

Anstoß in der Stuttgart Arena, die Partie Deutschland-Ungarn läuft!

19.6.2024, 17:54 Uhr

Public Viewing: Gedränge vor Anpfiff auf dem Schlossplatz

Die Fan-Zonen auf dem Karls- und Marktplatz in Stuttgart sind wie leergefegt. Kein Wunder, die Schlange, um auf den Schlossplatz zu kommen wird immer länger. Die meistens Fans sind aber schon da und warten mit bester Laune vor den beiden Leinwänden auf den Anpfiff.

19.6.2024, 17:44 Uhr

Impressionen von einem wunderbaren Fan-Fest

Ein wunderbarer Nachmittag neigt sich dem Ende, der Anpfiff naht: Zeit um noch ein paar Impressionen von einem bunten Fan-Fest in Stuttgart zu genießen. Diese Impressionen haben unsere SWR-Reporter eingefangen:

19.6.2024, 17:20 Uhr

Martialische Bilder vom Fan Walk der ungarischen Fans

Die Fans aus Ungarn verstehen etwas von einem imposanten Auftritt. Als geschlossener Block liefen sie ihren Fan Walk von der Stuttgarter City zum Stadion. Bislang zumindest gibt es von der Polizei keine Meldungen über Zwischenfälle.

19.6.2024, 17:04 Uhr

Brigitta und Dimitrios können für beide Teams mitfiebern

Brigitta kommt aus Ungarn, wohnt aber seit 20 Jahren in Deutschland: "So oder so wird also heute meine Heimat gewinnen. Ich drücke beiden Mannschaften die Daumen. Ich habe sogar auch noch mein deutsches Trikot im Rucksack!“, sagt sie und lacht. Ihr ginge es außerdem viel mehr um die Stimmung während der EM. "Europa wächst zusammen! Auch hier gerade beim Spiel Kroatien gegen Albanien - die Fans machen alle zusammen Fotos, es ist toll." Zusammen mit ihrem Sohn Dimitrios ist sie seit 15 Uhr auf dem Schlossplatz, um sich einen guten Platz vor der Leinwand zu sichern.

Brigitta lebt in Deutschland und kommt aus Ungarn. Gemeinsam mit ihrem Sohn Dimitrios schaut sie sich heute das Spiel an.

19.6.2024, 16:52 Uhr

Zwischenfall bei Fan Walk: Deutsche Fans demolieren Tunnel-Technik

Die Polizei Stuttgart meldet auf der Nachrichtenplattform X, dass auf dem Fan Walk der Deutschen die Technik im Schwanenplatztunnel stark beschädigt wurde. So sollen beispielsweise Kabel herausgerissen worden sein. Der Tunnel muss vorerst gesperrt bleiben.

Social-Media-Beitrag auf Twitter:

19.6.2024, 16:43 Uhr

Viktor Orban in Stuttgart und die "unbereinigte Sache" von 1954

Hoher Besuch in der Landeshauptstadt: Auch Ungarns Regierungschef Viktor Orban ist nach Stuttgart gekommen. Bei einem Empfang vor dem EM-Spiel wurde er von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im Neuen Schloss empfangen. Gemeinsam haben sie an die Fußball-Historie beider Länder mit dem WM-Finale von 1954 erinnert: Das "Wunder von Bern" mit dem ersten Weltmeistertitel für Deutschland befinde sich kollektiv im Gedächtnis der Deutschen und gelte für viele als zweite Geburtsstunde der Bundesrepublik, sagte Kretschmann.

Auch Orban erinnerte ans WM-Finale von 1954 und sprach von einer "unbereinigten Sache", die nur geheilt werden könne, wenn beide Länder wie vor 70 Jahren wieder ein Endspiel bestreiten könnten. Beide Politiker hoben die Freundschaft der Länder hervor und brachten ihre Hoffnung auf ein schönes Spiel zum Ausdruck. Orban wird die Begegnung im Stadion in Stuttgart gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verfolgen.

19.6.2024, 16:30 Uhr

Fan Walks erreichen das Stadion friedlich

Die beiden großen Fan-Walks der ungarischen und deutschen Fans zum Stuttgarter Stadion sind vorbei und ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Das sagt die Polizei und schätzt, dass in beiden Gruppen rund 5.000 Leute mitgelaufen sind.



Die Straßensperrungen sorgten wie erwartet für Stau, aber es gebe kein Chaos, sagt die Polizei. Die Stadt ist ziemlich voll, im Vorfeld hatten die Verantwortlichen rund 150.000 Fans erwartet.

19.6.2024, 16:21 Uhr

VfB-Stars: EM-Heimspiel als Abschied?

Die Stars des VfB Stuttgart um Deniz Undav und Maximilian Mittelstädt fiebern ihrem EM-Heimspiel heute entgegen, doch es könnte auch ein Abschied werden. Der Wunsch von Undav, mit der in der vergangenen Saison groß aufspielenden Mannschaft der Schwaben unverändert "in die neue Saison zu gehen", erfüllt sich jedenfalls nicht. Denn er war nur von Brighton and Hove Albion ausgeliehen, und der englische Club hat eine Rückkaufklausel, die um die 25 Millionen Euro liegen soll. Auch der Verbleib von Chris Führich und Waldemar Anton beim VfB ist fraglich:

19.6.2024, 16:19 Uhr

Sieg, Niederlage, Unentschieden? Tippt mit!

Wie die deutsche Nationalelf heute wohl gegen Ungarn spielt? Auf dem WhatsApp-Kanal von SWR Aktuell Baden-Württemberg könnt ihr tippen. Oder einfach schauen, welches Ergebnis die anderen Userinnen und User erwarten.

19.6.2024, 15:32 Uhr

Einlaufkind: Jonas aus Nürtingen darf mit den Spielern ins Stadion

Viele fußballbegeisterte Kinder hatten sich beworben. Jonas aus Nürtingen (Kreis Esslingen) wurde ausgewählt. Er ist Einlaufjunge heute Abend beim Spiel gegen Ungarn. Der Achtjährige ist schon seit dem Mittag am Stadion. Dort wird unter anderem das Einlaufen auf den Rasen geübt. Die Vorfreude ist riesig. Mit welchem Spieler Jonas einlaufen wird, weiß er bislang noch nicht. Aber einen Wunsch hätte er schon: "Ich würd‘ gern mit Toni Kroos einlaufen." Und was sonst noch cool ist? "Dass ich das Spiel auf der Tribüne schauen darf."

19.6.2024, 15:31 Uhr

Feuer-Fehlalarm im Stadion

Vor ungefähr zwei Stunden gab es einen Einsatz der Feuerwehr im Stadion, das für die EURO 2024 den Namen "Stuttgart Arena" trägt. Zwar war es ein Fehlalarm, wie die Rettungskräfte selbst auf "X" schreiben. Aber mit vollen Kräften ausrücken musste die Feuerwehr erst einmal natürlich trotzdem. Immerhin: Von der Wache Bad Cannstatt aus sind es nur wenige Meter die Straße vor.

Social-Media-Beitrag auf Twitter:

Nächste Seite

Sendung am Mi., 19.6.2024 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW