Fußball | 2. Bundesliga "Etwas, das man nicht vergessen kann": Miro Klose kehrt als Club-Trainer auf den Betzenberg zurück

Miroslav Klose kehrt auf den Kaiserslauterer Betzenberg zurück - als Trainer des 1. FC Nürnberg. Für das FCK-Idol eine Rückkehr an den Ort, wo er seine ersten Schritte auf dem Weg zum Weltstar machte.

Eines ist jetzt schon sicher: Die Rückkehr von Miroslav Klose auf den Kaiserslauterer Betzenberg wird emotional werden. Denn für den Trainer des 1. FC Nürnberg ist es das erste Mal, dass er als Coach bei seinem alten Klub, seiner alten Liebe, im Fritz-Walter-Stadion (Samstagabend, 12.04., 20:30 Uhr) antreten muss. Und das bei einem Setting, wie der Spieler Klose es im FCK-Trikot geliebt hat: Flutlichtspiel, volle Hütte, mitreißende Atmosphäre.

Auch auf den Empfang für Klose darf man gespannt sein. So gut wie sicher ist: Es wird keine Pfiffe für den Gäste-Trainer geben. Denn der 46-Jährige ist in der Pfalz eine Ikone und ist auch knapp 21 Jahre nach seinem Abschied von den Roten Teufeln eine absolute Klub-Legende. Beim 1. FC Kaiserslautern hat der ehemalige Stürmer den Sprung in den Profifußball geschafft - die Anfänge einer Karriere, die im Weltmeistertitel 2014 und der Bestmarke als erfolgreichster WM-Torschütze gipfelte.

Vom Ascheplatz auf die Weltbühne

Seine Anfänge hätten aber nicht weiter entfernt von der Weltbühne sein können. Der im oberschlesischen Opole geborene Klose, der 1985 mit seinen Eltern nach Deutschland kam, schloss sich als Kind in der tiefsten Pfalz der SG Blaubach-Diedelkopf an. Und blieb dort sehr lange. Während andere vielversprechende Talente längst in Nachwuchsleistungszentren wechselten, um Profi zu werden, kickte Klose bei seinem Heimatverein. Nach der A-Jugend spielte er noch ein Jahr bei der ersten Herrenmannschaft in der Bezirksliga Westpfalz auf Ascheplätzen.

Eine Zeit, an die er sich sehr gerne erinnert. "Das Intensivste, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich vormittags A-Jugend gespielt habe und nachmittags erste Mannschaft", erzählte Klose in einer SWR-Dokumentation. Im Alter von 20 Jahren folgte dann der Wechsel zum damaligen Regionalligisten FC 08 Homburg. Ein Jahr verbrachte er im Saarland, ehe er zu seinem späteren Herzensklub nach Kaiserslautern kam.

Entdeckung auf dem Betzenberg: Der Weg in die Bundesliga

Bei den Pfälzern wurde er zunächst für die zweite Mannschaft verpflichtet. Der ehemalige Trainer der Oberliga-Mannschaft Michael Dusek hatte ihn zufällig entdeckt. "Ich hatte zunächst Interesse an einem Innenverteidiger, doch dann ist mir Miroslav Klose aufgefallen", sagte Dusek später.

Otto Rehhagel wird schnell auf Miro Klose aufmerksam

Schnell wusste der Stürmer beim FCK von sich zu überzeugen. In der ersten Saison erzielte er 16 Tore in der Oberliga, allein in der Hinrunde. Mit seinen starken Leistungen machte Klose schon bald Profitrainer Otto Rehhagel auf sich aufmerksam. Der Kult-Coach ließ das Talent früh bei der ersten Mannschaft mittrainieren - und am 15. April 2000 feierte Klose als Einwechselspieler gegen Eintracht Frankfurt sein Bundesligadebüt.

Eines der ersten Bundesligaspiele von Miroslav Klose (hier im Duell mit Bradley Carnell vom VfB Stuttgart).

Der Stern des späteren Weltklasse-Stürmers als Profi ging allerdings erst so richtig in der Saison 2000/2001 auf. Mit 22 Jahren erzielte er neun Saisontore in der Bundesliga, traf auch im UEFA Cup und erlangte auf dem Betzenberg schnell Kultstatus. Und die Verbundenheit zum FCK und zum Betzenberg war bereits damals gegeben. "Es war immer mein Traum, hier zu spielen. Vor drei Jahren habe ich noch in der Westkurve gestanden - jetzt stehe ich auf dem Platz", zeigte sich Klose bereits damals gegenüber dem SWR begeistert.

Schon im Jahr 2000 ein Klub-Idol des 1. FC Kaiserslautern: Der junge Miroslav Klose.

Fünf Tore und Vizeweltmeister bei der WM 2002

In seiner zweiten "richtigen" Profi-Saison folgte dann der Durchbruch: Mit 16 Saisontreffern in der Bundesliga wäre er fast Torschützenkönig geworden, bei der WM 2002 netzte er fünfmal ein und erreichte mit der deutschen Nationalmannschaft das Finale (0:2 gegen Brasilien).

Schnell war klar: Klose, der immer besser wurde, würde dem FCK zeitnah entwachsen. Im Jahr 2004 war es dann soweit. Die von großen Geldproblemen geplagten Roten Teufel ließen den "Pfälzer Bub" zu Werder Bremen ziehen.

Miro Klose erobert die internationale Bühne

Doch der damalige nationale Topklub war längst noch nicht die Endstation für Klose. Von dort ging es 2007 weiter zum FC Bayern München, 2011 folgte der Schritt zu Lazio Rom. Auch Titel sammelte der Stürmer - unter anderem gewann er zweimal die deutsche Meisterschaft, zweimal den DFB-Pokal und ein Mal den italienischen Pokal. Der Junge aus dem Pfälzer Bergland wurde ein international gefeierter Weltstar.

Seinen größten Erfolg konnte Klose mit dem WM-Titel 2014 feiern. Als WM-Rekordtorschütze mit 16 Treffern ging er in die Fußballgeschichte ein.

Besonderes Duell in Nürnberg: Klose als Trainer gegen den FCK

Nun kehrt er zu seinen Anfängen zurück: Er gastiert mit dem Club auf dem Betzenberg. "Die Zeit beim FCK - das ist etwas, das man nicht vergessen kann. Ich bin da groß geworden, habe mich über die zweite Mannschaft hochgearbeitet, fünf Jahre da gespielt", sagte Klose unlängst gegenüber "Sky" zum Duell mit der alten Liebe. "Meine ganze Familie - das sind alles Lautern-Fans. Sie leben auch alle in der Region. Natürlich verbindet einen das."

Nicht nur emotional, auch sportlich freut sich Klose auf das Match. "Jetzt haben wir noch ein Abendspiel dazubekommen. Die Hütte wird voll sein - ich freue mich total darauf."

Spannend auch: An der Seitenlinie kommt es zu einem Treffen alter Weggefährten. Der Trainer der Roten Teufel, Markus Anfang, stand eineinhalb Jahre lang gemeinsam mit dem Nürnberger Coach in Kaiserslautern auf dem Platz.

Doch letztlich geht es bei aller Verbundenheit um wichtige Punkte - für beide Klubs. Der FCK befindet sich noch im Aufstiegsrennen, hat aber zuletzt in Magdeburg verloren. Nürnberg scheint sich nach der Heimpleite gegen den HSV auf ein weiteres Jahr 2. Liga einstellen zu müssen, will aber natürlich trotzdem noch einmal versuchen, ins obere Tabellendrittel zu gelangen. Es ist offen, wer das Duell gewinnt. Klar ist nur: Klose wird so oder so gefeiert werden - unabhängig vom Spielausgang.

