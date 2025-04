Volleyball | Bundesliga Enttäuschung pur beim MTV Stuttgart: kein Finale - keine Titelverteidigung Stand: 17.04.2025 18:10 Uhr

Titelverteidiger MTV Stuttgart ist im Meisterschaftsrennen ausgeschieden. Die Schwäbinnen haben das entscheidende Playoff-Halbfinalspiel gegen den Dresdner SC mit 1:3 verloren. Die Enttäuschung ist anschließend riesig.

Sie waren schon nahe dran gewesen, ihren Titel zu verteidigen. Mit einer 2:0-Satzführung im zweiten Spiel der "best-of-three"-Serie am Samstag war der erneute Final-Einzug zum Greifen nah. Aber dem Dresdner SC gelang es in eigener Halle das Spiel zu drehen und mit dem 3:2 ein Entscheidungsspiel zu erzwingen.

Nicht geliefert als es darauf ankam

Mit dieser Enttäuschung als imaginäre Last auf den Schultern haben die MTV-Frauen dann am Mittwochabend (16.04.) in eigener Halle die entscheidende Partie mit 1:3 verloren. "Wir haben dem Gegner viele einfache Punkte gegeben", so die selbstkritische Analyse von Trainer Konstantin Bitter.

Einer völlig niedergeschlagenen Zuspielerin Pia Kästner blieb da nichts anderes übrig, als dem Gegner zum verdienten Sieg zu gratulieren: "Ich glaube, dass Dresden klar besser war. Ich weiß gar nicht, wie die Punkte weggelaufen sind." Und so wird der Dresdner SC gegen den SSC Schwerin die Final-Serie bestreiten.

Wie geht's weiter ohne Krystal Rivers?

Nicht auf dem Feld stand Krystal Rivers. Keine Frage, die MTV-Frauen waren nicht in der Lage den Ausfall der angeschlagenen Diagonalangreiferin zu kompensieren. Ausgerechnet in diesem so wichtigen Match konnte die Topspielerin ihrem Team nicht helfen. Keine Chance, auch ihr bevorstehendes Karriereende mit einem weiteren Titel mit Stuttgart das Sahnehäubchen aufzusetzen.

"Ich denke, alle Titel, die wir in der Zeit geholt haben, mit ihr zusammen, wären ohne sie so wahrscheinlich nicht möglich gewesen", sagte Stuttgarts Geschäftsführer Aurel Irion über die US-Amerikanerin. "Es ist uns schon bewusst, dass damit eine Ära endet, und wir dann eine neue Geschichte schreiben müssen ab der nächsten Saison."

Die US-Amerikanerin war vor sieben Jahren nach Stuttgart gewechselt und gewann mit dem MTV in der Folge unter anderem vier Meistertitel und zweimal den DVV-Pokal. Auch die finnische MTV-Kapitänin Roosa Koskelo beendet nach der Saison ihre Karriere. Das Motto in Stuttgart lautet jetzt: mit neuen Spielerinnen erfolgreich bleiben.

Sendung am Do., 17.4.2025 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell