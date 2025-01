Fußball | Champions League Einzelkritik: Doppelpacker Leweling sticht aus starkem VfB-Team heraus Stand: 21.01.2025 22:59 Uhr

Der VfB Stuttgart wahrt durch den Sieg bei Slovan Bratislava die Chance aufs Erreichen der Playoffs. Doppelpacker Jamie Leweling sticht aus einer guten Mannschaftsleistung heraus.

Der VfB Stuttgart hat am siebten Spieltag der Champions League mit 3:1 (2:0) bei Slovan Bratislava gewonnen und vor dem letzten Spiel gegen Paris das Erreichen der Playoffs vor Augen. In der Slowakei agieren die Schwaben überlegen. Jamie Leweling bringt die Schwaben auf Erfolgskurs.

Die VfB-Profis in der Einzelkritik

Alexander Nübel - Note 3

Der Torhüter war gegen die harmlosen Gastgeber zunächst weitgehend ohne Beschäftigung. Im zweiten Abschnitt zumeist sicher, beim Anschlusstreffer der Gastgeber machtlos.

Josha Vagnoman - Note 3

Der Rechtsverteidiger hatte ausreichend Gelegenheit, sich in die Offensive mit einzuschalten. Wurde er in der Defensive gebraucht, war er da. Wie in der 17. Minute, als er einen Konter rigoros unterband. Konnte Idjessi Metsoko vor dem 1:2 nicht mehr entscheidend stören.

Anthony Rouault - Note 2,5

Hatte im Zusammenspiel mit Chabot die Offensivspieler David Strelec und Marko Tolic jederzeit im Griff. Sah in der 25. Minute die dritte Gelbe Karte der Saison und wird im letzten Gruppenspiel gegen Paris St. Germain gesperrt fehlen. Klasse Ball auf Millot vor dem zweiten Treffer.

Jeff Chabot - Note 3

Der Innenverteidiger spielte einige sehenswerte Eröffnungen und leitete so viele Angriffe ein. Leistete sich in der kurzen aktiven Phase der Slowaken in den ersten 45 Minuten einige wenige Wackler, ansonsten gewohnt souverän im Zentrum.

Maximilian Mittelstädt - Note 2,5

Viele Ballaktionen auf der traditionell aktiven linken Stuttgarter Angriffsseite. Dazu konsequent im Zweikampf. Zeigte sich hellwach bei einem Konter der Gastgeber in 54. Minute. Der Linksverteidiger verpasste später die Entscheidung, als er nach Undav-Zuspiel freistehend das 3:0 liegen ließ. Bereitete das 3:1 von Rieder kurz vor dem Ende dann jedoch überlegt vor.

Angelo Stiller - Note 2,5

Vom Anpfiff weg der Dreh- und Angelpunkt des Stuttgarter Spiels. Schon in den ersten zehn Minuten mit gleich mehreren starken Chippässen in der Offensive. Auch danach mit vielen klugen Bällen, Stiller ist die Konstante in den Aktionen der Schwaben. Über 100 Ballaktionen, dazu eine abermals hohe Passquote.

Yannik Keitel - Note 3

Der 24-Jährige ersetzte den angeschlagenen Kapitän Atakan Karazor und bekleidete die Position neben Stiller. Fügte sich dabei mit viel Einsatz gut ein und setzte auch Akzente im Angriffsspiel. Führte zwei direkte Freistöße aus, die beide in der Mauer hängenblieben.

Jamie Leweling - Note 1,5

Der Nationalspieler besorgte die frühe Führung und blieb bei seinem ersten Tor in der Königsklasse robust im Zweikampf. Hatte beim 2:0 etwas Glück, dass sein Abstauber Keeper Dominik Takac durchrutschte. Verpasste den Hattrick, als er eine punktgenaue Führich-Flanke in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit am Tor vorbei köpfte. Arbeitete im zweiten Durchgang gut nach hinten mit, als Slovan offensiver wurde.

Enzo Millot - Note 3

Gleich in der ersten Minute mit schönem Anspiel auf Führich, das die erste gute Chance einleitete. Initiierte dann den Angriff vor dem 1:0. Scheiterte später an Takac, bevor Leweling abstauben konnte. Im zweiten Abschnitt nicht mehr ganz so auffällig.

Chris Führich - Note 3

Sehr aktiv und oft anspielbereit. Gegen den Ball war er immer schnell und aktiv im Gegenpressing, mit dem die Slowaken im ersten Abschnitt überhaupt nicht zurecht kamen. Setzte kurz vor der Pause einen Weitschuss knapp neben den rechten Pfosten. Auch im zweiten Abschnitt einer der Aktivposten.

Deniz Undav - Note 2,5

Selbst schießen oder ablegen? Das war die Frage, die Undav in der 11. Minute mit der mustergültigen Vorarbeit für Leweling beantwortete. Mit vielen guten Aktionen in der Offensive, immer wieder anspielbar. Legte uneigennützig für Mittelstädt quer, der scheiterte. Kurz vor seiner Auswechslung traf er per Kopfball nur den Pfosten.

Ermedin Demirovic (ab 70. Minute) - ohne Note

Der Slowene kam für Undav in die Begegnung. Sorgte mit seinem Kopfball sofort für Gefahr. Vergab neun Minuten vor dem Ende die große Chance auf das dritte Tor.

Fabian Rieder (ab 70. Minute) - ohne Note

Ersetzte Doppelpacker Leweling. Der Schweizer erzielte in der 87. Minute das 3:1, nachdem die Schwaben nach dem Anschluss nochmal kurz hatten zittern müssen.

Ameen Al-Dakhil (ab 80. Minute) - ohne Note

Kam in den letzten zehn Minuten für Keitel ins Spiel, sicherte den Sieg mit ab.

Pascal Stenzel und Leonidas Stergiou (ab 90. Minute) - ohne Note



Holten mit ihren Wechseln noch einmal Zeit von der Uhr, obwohl der VfB nach dem dritten Treffer ohnehin wieder souveräner agierte.

Sendung am Di., 21.1.2025 20:00 Uhr, SWR Aktuell