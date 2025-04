Fußball | Bundesliga Ein Spiel für den Jugendschutz: Als Heidenheim den FC Bayern bezwang Stand: 16.04.2025 08:35 Uhr

Der 1. FC Heidenheim trifft am 30. Bundesliga-Spieltag auf den FC Bayern aus München. Wiederholt der FCH seinen Coup aus dem vergangenen Jahr?

Von Zeit zu Zeit treibt das Thema Motivation im knallharten Fußballgeschäft ganz wilde Blüten. Tomas Oral zum Beispiel schickte seine Mannschaft einst durch die Waschanlage einer Tankstelle, als er Trainer beim damaligen Zweitligisten FSV Frankfurt wurde. Die Dildo-Ansprache von Hoffenheims Coach Christian Ilzer sorgte erst vor wenigen Wochen für Schlagzeilen – und beim VfL Wolfsburg war 2013 sogar mal von Shaolin-Mönchen die Rede, die Felix Magath angeblich anheuern wollte.

1. FC Heidenheim am Samstag gegen den FC Bayern

Da mutet es fast schon ein wenig banal an, wenn man für den Extraschub Motivation bloß in der eigenen Erinnerung kramen muss. Genau das ist in diesen Tagen aber beim 1. FC Heidenheim der Fall, der mit Blick auf die nächste Bundesligapartie gegen den FC Bayern am Samstag (19.04.2025, ab 15:30 Uhr im sportschau.de-Livecenter) einfach nur an das bislang letzte Heimspiel gegen die Münchner denken muss.

Am 6. April 2024, als der Rekordmeister erstmals auf den Heidenheimer Schlossberg gastierte, blieben alle drei Punkte beim 1. Fußballclub. 3:2 nach 0:2, Tore von Kevin Sessa und Doppelpacker Tim Kleindienst, anschließend eine entfesselte Feierei mit den Fans auf den Tribünen: An jenem Frühlingstag machte der FCH selbst einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt – und gleichzeitig hatte das Ergebnis einen großen Einfluss auf den Titelkampf, den später Leverkusen für sich entschied.

Frank Schmidt: "Das ist FSK 18"

Vor eine Heidenheimer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit stellte der Fußballgott damals allerdings erst einmal die gewohnt dominanten Bayern. Durch die Tore von Harry Kane und Serge Gnabry lag der FCB nach den ersten 45 Minuten auf Kurs Auswärtssieg. Was dann – während der Pause – in der Kabine des FCH passierte? "Das kann ich nicht sagen", gab Trainer Frank Schmidt später am Abend grinsend zu Protokoll: "Das ist FSK 18." Ein Zitat, das die Saison des damaligen Aufsteigers maßgeblich prägen sollte.

Bevor der Film zu diesem Spiel aber einen Jugendschutz verpasst bekam, waren die Höhepunkte doch ganz gut zu erkennen. Marvin Pieringer auf Sessa – 1:2. Niklas Beste auf Kleindienst – 2:2. Pieringer auf Kleindienst – 3:2. Innerhalb von gerade einmal 29 Minuten setzte das Schmidt-Team physikalische Gesetze des deutschen Fußballs außer Kraft.

Heidenheim mittlerweile im Abstiegskampf

Zugegeben: Ein Jahr später ist der FC Bayern ganz eindeutig dabei, die altbekannten Kräfteverhältnisse wiederherzustellen. Die Heidenheimer, mittlerweile ohne Sessa, Beste und Kleindienst unterwegs, sind ihrerseits im Abstiegskampf angekommen. Und die Zeiten, in denen Mannschaften wie der FCB, Borussia Dortmund oder auch der VfB Stuttgart ohne die volle Punkteausbeute vom Schlossberg abreisten, sind fürs Erste auch vorbei. In der Bundesliga-Heimtabelle steht Heidenheim auf Rang 18.

Trotz alledem: Wenn sich der Club von der Ostalb angemessen auf den anstehenden Kick gegen die Bayern einstimmen will, sollten die Bilder vom 6. April 2024 definitiv nicht fehlen. Frank Schmidt und Co. dürfen und müssen in Erinnerungen schwelgen, um sich für das Spiel gegen den Tabellenführer zu motivieren. Über Shaolin-Mönche müssen sie in Heidenheim also gar nicht erst nachdenken.

Sendung am Sa., 19.4.2025 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Rheinland-Pfalz