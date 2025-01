Fußball | Europa League "Drucksituation" gegen Tottenham: Hoffenheims Trainer Ilzer will den Sieg Stand: 22.01.2025 15:42 Uhr

Für Trainer Christian Ilzer vom Bundesligisten TSG Hoffenheim zählt am vorletzten Spieltag in der Ligaphase der Europa League nur ein Sieg.

"Wir haben eine Drucksituation gegen einen internationalen Topgegner", sagte der Österreicher vor dem Krisenduell am Donnerstag (ab 18:45 Uhr im Audiostream) gegen den englischen Premier-League-Klub Tottenham Hotspur: "Aufgrund der Tabellensituation müssen wir gewinnen."

TSG Hoffenheim mit Befreiungsschlag gegen Kiel

Mit lediglich sechs Punkten nach sechs Partien rangieren die Kraichgauer außerhalb der Play-off-Ränge auf Platz 26. Nach neun Pflichtspielen ohne Sieg hat sich der Bundesliga-Viertletzte am vergangenen Samstag durch einen Sieg im Kellerduell bei Holstein Kiel (3:1) immerhin in der Liga etwas Luft verschafft.

"Der Sieg hat natürlich gut getan und gibt Rückenwind. Aber wir sollten nicht übertreiben, es war nur ein Spiel", äußerte Ilzer, dessen Mannschaft aufgrund einiger Ausfälle ersatzgeschwächt ins Spiel geht.

Hoffenheim vor schwerem Programm

Wie Hoffenheim steckt auch Tottenham seit Wochen tief in der Krise. Das 2:3 zuletzt beim abstiegsbedrohten FC Everton war die fünfte Niederlage aus den zurückliegenden sechs Ligaspielen (bei einem Remis).

Die Londoner liegen auf dem 15. Platz der Premier League. Der frühere deutsche Nationalspieler Timo Werner laboriert an einer Muskelverletzung und wird den Spurs noch einige Wochen fehlen. "Tottenham hat als großes Team aus der Premier League einen Glamour-Faktor", sagte Ilzer mit Blick auf die Begegnung vor ausverkauftem Haus: "Es ist etwas Spezielles, es geht um Reputation."

Am letzten Spieltag der Europa League muss die TSG in der kommenden Woche beim belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht ran. Zuvor treffen die Hoffenheimer am Sonntag (15:30 Uhr) in der Bundesliga auf Eintracht Frankfurt.

Sendung am Mi., 22.1.2025 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg