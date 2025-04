Handball | Bundesliga der Frauen "Die Energie mitnehmen": Luisa Scherer startet in der Handball-Welt durch Stand: 16.04.2025 16:43 Uhr

Am Samstag noch mit der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark (29:26), am Mittwochabend (16.04.25) schon in den Playoffs gegen Ludwigsburg. Die Göppingerin Luisa Scherer startet gerade in der Handballwelt durch.

Schon von klein auf spielt Luisa Scherer Handball. Seit 2021 ist sie bei Frisch Auf Göppingen. Zur Saison 2023/24 konnte sie mit ihrem Team den Aufstieg in die Handball-Bundesliga feiern. Seitdem darf sich die 23-jährige Studentin über weitere Erfolge freuen.

Debüt in der Nationalmannschaft

Mit dem Anruf von Nationaltrainer Markus Gaugisch ging für Scherer ein Traum in Erfüllung. Bei den beiden Testspielen gegen Dänemark durfte sie ihr Debüt in der deutschen Mannschaft feiern. Damit ist sie die erste aktive Nationalspielerin bei den Frauen von Frisch Auf Göppingen. Das freut auch Nico Kiener, der sie in Göppingen trainiert. "Sie hat sich das erarbeitet [...] mit viel Ehrgeiz, aber auch viel Trainingsmotivation", lobt der Coach.

Besonders beim zweiten Testspiel der DHB-Auswahl in der dänischen Stadt Aabenraa bekam Scherer viel Spielzeit und hatte ihren Anteil am deutschen 29:26-Sieg.

Die Woche mit der Nationalmannschaft hat Scherer viel für ihre persönliche Entwicklung geholfen. "Es war natürlich echt ein tolles Niveau, mega schnelles Tempo und einfach eine richtig hohe Qualität", beschreibt sie die Spiele. Scherer hat sich sehr gut in der Nationalmannschaft zurechtgefunden und versucht nun, das Gelernte weiter umzusetzen. "Ich habe viel individuelles Feedback bekommen und Dinge, an denen ich jetzt auch arbeiten kann", erzählt die 23-Jährige.

Playoffs gegen Ludwigsburg

Doch viel Zeit zum Erholen bleibt ihr nach dieser aufregenden Zeit nicht, denn es geht für sie direkt mit wichtigen Spielen weiter. Am Sonntag kam sie wieder in Deutschland an und musste sich danach direkt auf das Playoff-Spiel gegen die HB Ludwigsburg vorbereiten.

Durch eine gute Leistung konnten sich die Frauen von Frisch Auf Göppingen den achten Platz in der Handball-Bundesliga sichern, womit sie sich für die K.o.-Runde qualifizierten. Scherer will für die Playoff-Spiele "die Energie mitnehmen" aus der Zeit mit der Nationalmannschaft, genauso wie "die Motivation, die man da bekommen hat". In den Spielen gegen Ludwigsburg möchte sie "das bestmögliche Ergebnis rausholen".

Ziele für die Zukunft

Ihren Teamgeist merkt man der 23-Jährigen sofort an. Ihr Blick geht immer zunächst auf die Mannschaftsleistung. Auf die Frage nach ihren Zielen steht für sie weiterhin die positive Entwicklung der Göppinger Frauenmannschaft ganz oben. Sie selbst kann davon aber auch profitieren, da sie sich gemeinsam "mit dem Team entwickeln" konnte. Auch die Chance in der Nationalmannschaft zu spielen, hilft ihr dabei, sich zu motivieren, um weiterhin an sich zu arbeiten und besser zu werden.

Scherer genießt gerade einfach die Zeit und macht sich erstmal keine Gedanken darüber, ob sie auch in Zukunft Teil der DHB-Auswahl sein wird. "Ich nehm' jetzt da einfach die Dinge mit, ganz unabhängig davon, wie es in der Nationalmannschaft für mich weitergeht", erklärt sie. Neben all der harten Arbeit ist für sie aber eine Sache besonders wichtig: auch in Zukunft den Spaß am Handball beizubehalten.