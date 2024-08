SWR Sport Fußball Live Die 3. Liga live am Samstag ab 14 Uhr: Der SV Waldhof vor Rekordkulisse gegen den 1.FC Saarbrücken? Stand: 28.08.2024 14:39 Uhr

Der Saisonstart in der 3. Liga ist misslungen. In drei Spielen holte der SV Waldhof nur einen Punkt. Am Samstag (31.08., ab 14 Uhr) wollen die Mannheimer im Südwest-Duell gegen den 1.FC Saarbrücken endlich den ersten Sieg. SWR Sport überträgt die Partie live.

Da hatten sich die Mannheimer mit ihrer neu formierten Mannschaft zum Saisonstart soviel vorgenommen, doch bislang sprang in der neuen Spielzeit der 3. Liga nur ein einziger Punkt heraus. Nach den Niederlagen in Ingolstadt und daheim gegen Viktoria Köln, holten die Waldhöfer letzten Sonntag beim 1:1 in Verl wenigstens den ersten Punkt. Jetzt soll endlich auch der erste Sieg her, ausgerechnet im brisanten Südwest-Duell der beiden Traditionsvereinen am Samstag gegen den 1.FC Saarbrücken (14 Uhr). Auch der Start der Saarländer verlief nicht reibungslos mit nur einem Sieg aus den ersten drei Partien. Zuletzt kassierte der FCS zwei Niederlagen in Serie.

Der Waldhof mit Neuzugang Henning Matriciani?

Rechtzeitig vor dem Duell mit den Saarländern konnte der SV Waldhof auf dem Transfermarkt noch einmal nachlegen. Künftig verstärkt der Ex-Schalker Abwehrspieler Henning Matriciani das Team von Trainer Marco Antwerpen. Möglicherweise kommt es am Samstag im Carl-Benz-Stadion zu einer Rekordkulisse der Mannheimer in der 3. Liga. Bis Mitte der Woche waren bereits mehr als 12.000 Eintrittskarten verkauft. In der vergangenen Saison wurden bei der Partie gegen den 1.FC Saarbrücken 19.210 Zuschauer gezählt.

SWR Sport zeigt die Partie am Samstag (31.8.) ab 14 Uhr im TV, im Livestream auf swr.de/sport und auf YouTube. In der Halbzeit und nach Spielende wird Waldhof-Urgestein und Ehrenspielführer Günter Sebert die Partie für SWR Sport im Stadion analysieren.

Kommentar: Martin Maibücher

Moderation: Benjamin Wüst

Sendung am Sa., 31.8.2024 14:00 Uhr, SWR Sport, SWR