Sieg über Österreich Deutschland kürt sich in Mannheim zum Faustball-Weltmeister Stand: 29.07.2023 16:55 Uhr

Deutschland hat sich bei der Faustball-WM zum Weltmeister gekürt. Im Finale siegte das Team von Olaf Neuenfeld mit 4:0 gegen Österreich. Für Deutschland war es der vierte WM-Titel in Folge und der 13. insgesamt.

Rund 8.000 Zuschauer feierten in der Mannheimer SAP Arena ausgelassen die deutschen Faustballer nach ihrem Titelgewinn. Im Finale siegte das deutsche Team mit 4:0 (11:7, 11:3, 15:14, 11:7) gegen Österreich.

Deutschland in ersten beiden Sätzen souverän

Wie auch schon beim souveränen 3:0-Erfolg im Halbfinale gegen Brasilien startete das deutsche Team mit Patrick Thomas, Johannes Jungclaussen, Fabian Sagstetter, Jaro Jungclaussen und Jonas Schröter in die Partie. Die Deutschen waren von Beginn an da und zeigten trotz der beeindruckenden Kulisse keine Nerven. Vor allem über die starken Aufschläge von Weltklasse-Spieler Patrick Thomas kam das Team von Bundestrainer Neuenfeld immer wieder zu Punkten. Aber auch Österreich kam gut ins Spiel und blieb am Favoriten bis zum Stand von 5:4 dran. Dann aber wurde Deutschland auch in der Annahme immer besser und zog Punkt um Punkt davon. Johannes Jungclaussen vom TV Vaihingen/Enz schmetterte den Ball zum 8:4 und bescherte dem Team damit einen komfortablen Vorsprung. Den ließ sich der Gastgeber auch nicht mehr nehmen und verwandelte den zweiten Satzball zum 11:7.

Auch nach dem Seitenwechsel machte Deutschland da weiter, wo es im ersten Satz aufgehört hatte: Sowohl in der Annahme als auch im Angriff zeigte der Rekord-Weltmeister so gut wie keine Fehler und erarbeitete sich schnell eine 5:1-Führung. Österreich tat sich schwer, die bis zu 140 km/h schnellen Angriffe von Thomas abzuwehren und hatte im zweiten Satz wenig entgegenzusetzen. So machte Deutschland kurzen Prozess und holte sich den zweiten Satz souverän mit 11:3.

Spannender dritter Satz: Österreich auf Augenhöhe mit Deutschland

Im dritten Satz stellten die Österreicher personell etwas um und fanden dadurch wieder besser in die Partie. Deutschland zeigte nun auch in der Annahme erste kleine Schwierigkeiten und ließ das österreichische Team dadurch zwischenzeitlich zum 5:5 ausgleichen. Zu dieser Phase des Spiels begegneten sich die beiden Mannschaften erstmals auf Augenhöhe und der Weltmeister von 2007 machte es gegen den Topfavoriten bis zum Ende des dritten Satzes noch einmal spannend. Österreichs Müllehner hielt sein Team mit starken und sehr variablen Angaben im Spiel. Beim Stand von 14:14 aber holte Thomas den entscheidenden Punkt zum 15:14-Satzgewinn.

Auch der vierte Satz begann ausgeglichen und die beiden Teams lieferten dem Publikum teils spektakuläre Ballwechsel. Österreich präsentierte sich als der bislang stärkste WM-Gegner, schaffte es aber auch nicht, dem deutschen Team einen Satz abzuluchsen. So blieb das Neuenfeld-Team über den kompletten Turnierverlauf ohne Satzverlust und feierte nach dem 11:7 im vierten Satz den vierten WM-Titel in Folge.