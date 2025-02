Fußball | Meinung Der VfB Stuttgart hat seine lange gesuchte Stabilität gefunden Stand: 11.02.2025 10:49 Uhr

Es gab Zeiten, da fiel der VfB Stuttgart nach drei Niederlagen in ein tiefes Loch. Das ist nicht mehr so. Der VfB hat eine neue Stabilität gefunden, sagt SWR-Sportreporter Martin Maibücher.

Die vergangenen Wochen waren ein Auf und Ab für den VfB Stuttgart. Auf drei Pflichtspielniederlagen gegen Mainz, Paris Saint-Germain und Mönchengladbach folgten Siege gegen Augsburg im DFB-Pokal und den BVB in der Bundesliga. Das klingt auf den ersten Blick nach einer Fahrt auf der Fußball-Achterbahn. Aus meiner Sicht verdeutlicht es aber, dass der VfB eine Stabilität gefunden hat, die er über viele Jahre vergeblich gesucht hat.

Nach drei Niederlagen so schnell wieder den Turnaround zu schaffen, zeugt davon, dass Cheftrainer Sebastian Hoeneß der Mannschaft ein starkes Mindset verpasst hat. Statt Einbruch und mehrwöchiger Ergebniskrise ist eine erneute Qualifikation für den Europapokal durchaus realistisch. Und das nach zahlreichen unruhigen Jahren mit mehr Tiefen als Höhen.

Der VfB hat eine bemerkenswerte Entwicklung genommen

Dass der VfB Stuttgart nochmal eine solche Fabelsaison hinlegen kann wie in der vergangenen Spielzeit, das konnten selbst die eingefleischten Fans der Schwaben kaum erwarten. Auch für mich war klar, dass eine solche Sahne-Spielzeit nicht einfach wiederholbar ist. Zumal mit Serhou Guirassy, Waldemar Anton und Hiroki Ito drei absolute Leistungsträger aus der 73-Punkte-Saison den Verein im Sommer verlassen haben.

Umso bemerkenswerter ist für mich die Entwicklung, die das Team in dieser Saison genommen hat. Unabhängig davon, dass auch mal eine Leistungsdelle zu sehen oder punktearme Wochen durchzustehen sind. Die Grundtendenz stimmt. Tabellenplatz fünf in der Bundesliga nach 21 Spielen, Halbfinalist im DFB-Pokal, die Playoffs in der Champions League nur um einen Punkt verpasst. Ja, es gibt nicht mehr ganz so viele Zauber-Auftritte wie in der Vorsaison. Aber es gibt auch bedeutend weniger Teilzeit-Krisen, die den VfB Stuttgart über viele Jahre begleitet haben. Für mich ein Zeichen, dass der VfB eine neue Stabilität gefunden hat.

2. Bundesliga - wann war das nochmal?

Der VfB Stuttgart geht konsequent seinen Weg. Das war in der jüngeren Vergangenheit auch schon mal anders. Angesichts der aktuellen Lage des Vereins erscheint die Tatsache, dass der VfB in den vergangenen acht Jahren zweimal in der 2. Bundesliga spielte und sich einmal in der Relegation vor dem Abstieg rettete, wie aus einer längst vergessenen Zeit. Von den zahlreichen Trainerwechseln ganz zu schweigen.

Ein zentraler Faktor für die neue Stabilität ist Cheftrainer Sebastian Hoeneß. Er strahlt eine Ruhe aus, die dem Team und dem Verein gut tut. Das überträgt sich auch auf die Fans. In Gesprächen mit Anhängern des VfB nehme ich einen Grund-Optimismus wahr, den ich über viele Jahre so nicht gespürt habe. Egal, ob das jüngste Spiel gewonnen oder verloren wurde.

Stabilität ist jetzt schon ein Gewinn für den VfB Stuttgart

Müsste ich jetzt schon ein Saison-Fazit ziehen, fiele dieses absolut positiv aus. Der VfB ist so stabil, dass er nicht immer eine Fabelleistung braucht, um Spiele zu gewinnen. Beste Beispiele sind die jüngsten Siege gegen den FC Augsburg und Borussia Dortmund. Der VfB ist so stabil, dass er auch weniger erfolgreiche Phasen durchsteht. Und ganz egal, ob es am Ende der Saison für einen Platz in Europa oder sogar den Pokalsieg reicht: Ich empfinde die wiedergefundene Stabilität schon jetzt als großen Gewinn in dieser Saison des VfB Stuttgart.

