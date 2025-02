Rückkehr ins Olympiastadion Der FCK will sich mit "unvergesslichen" Erinnerungen an der Spitze festsetzen Stand: 08.02.2025 07:00 Uhr

Beim letzten Auftritt in der Hauptstadt verpasste der FCK den Triumph im DFB-Pokal. Am Samstagabend treffen die Roten Teufel auf Hertha BSC. Die Vorzeichen sind andere, denn der Klub steht in der Liga sehr viel besser da.

Der 25. Mai des vergangenen Jahres war ein besonderer Tag für die Anhänger des 1. FC Kaiserslautern. Zehntausende Fans waren nach Berlin gereist, um die Mannschaft im Endspiel um den DFB-Pokal zu unterstützen. Das Finale gegen Bayer Leverkusen ging letztlich mit 0:1 verloren, doch der Zweitligist hatte dem großen Favoriten alles abverlangt.

FCK-Fans mit großem Auftritt in Berlin

Auf den Rängen hatte der FCK ohnehin einen klaren Sieg gefeiert. Mit fanatischer Unterstützung und einer Choreographie, die für Aufsehen in ganz Fußball-Europa sorgte, hatten die Pfälzer dieses Finale geprägt.

"Wer damals dabei war, weiß, wie besonders das war und wie viel Spaß das gemacht hat. Unvergesslich, selbstverständlich auch für mich", sagte FCK-Keeper Julian Krahl im SWR-Interview. "Ich bin gespannt, wie es ist, jetzt zurückzukommen. Ich weiß nicht, wie voll das Stadion sein wird. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall leiser sein."

Ein Bild, das hängenbleibt: die Choreographie der FCK-Fans beim Pokalfinale 2024.

FCK ist oben mit dabei

Es war ein fußballerischer Feiertag, jetzt steht der etwas leisere Alltag auf dem Programm. Am Samstagabend gastiert der FCK in der 2. Bundesliga bei Hertha BSC (ab 20:30 Uhr im Audiostream und Liveticker auf sportschau.de).

Die Vorzeichen sind andere als damals. Es geht nicht um einen Titel, sondern "nur" um Punkte. Und doch steht der FCK vor einem enorm wichtigen Spiel. Während im Jahr 2024 nur unter großen Mühen der Klassenerhalt gelang, steht der Klub aktuell in der Spitzengruppe und darf auf die Aufstiegsränge schielen. Mit 35 Zählern liegt das Team von Trainer Markus Anfang punktgleich mit dem Dritten aus Magdeburg auf Rang vier.

Umso wichtiger wäre ein Sieg beim Hauptstadtklub, der zwar mit großen Ambitionen in die Saison gestartet war, zuletzt aber mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Spielen ins Straucheln geraten war. Zehn Punkte liegen die Berliner mittlerweile hinter dem FCK.

Trainer Anfang geht dennoch von einer schweren Aufgabe aus. "Das wird ein Spiel der Konzentration. Wir brauchen eine gute Kommunikation auf dem Platz. Ich erwarte einen Gegner, der versuchen wird, in der Defensive eine Kompaktheit herzustellen. Wir dürfen die Hertha offensiv nicht ins Tempo kommen lassen, denn dann werden wir es schwer haben", sagte der 50-Jährige, der nach seiner Roten Karte aus der Partie gegen Preußen Münster nicht auf der Bank Platz nehmen wird.

Ähnlich sieht es Krahl. Der Torhüter erwartet ein "Spiel auf Augenhöhe". Dass die Berliner in der Tabelle nur im Mittelfeld stehen, sieht er in Leistungsschwankungen begründet, die bei jungen Mannschaften ganz normal seien.

Torreiches Hinspiel ging an die Hertha

Der FCK sollte auch aufgrund der letzten Duelle gegen die Berliner gewarnt sein. Drei Mal behielt die Hertha in den vergangenen Ligaspielen die Oberhand, unter anderem beim spektakulären 4:3 auf dem Betzenberg in der Hinrunde.

Dass das Berliner Olympiastadion trotzdem ein gutes Pflaster für den FCK sein kann, zeigte sich vor rund einem Jahr. Damals zogen die Roten Teufel dank einer starken Leistung mit einem 3:1-Sieg ins Halbfinale des DFB-Pokals ein.

FCK vor schwerem Programm

Nach dem perfekten Rückrundenstart mit drei Erfolgen aus drei Spielen ist der Auftritt für den FCK der Auftakt in ein wegweisendes Programm. Nachdem sich in der 2. Liga lange Zeit bis zu zehn Teams innerhalb weniger Punkte bewegt haben, kristallisierte sich zuletzt eine Spitzengruppe heraus, zu der auch der FCK zählt.

In den kommenden Spielen warten dann zwei Top-Teams auf die Roten Teufel. Zunächst geht es am Betzenberg gegen Hannover 96 (15. Februar), sechs Tage später tritt der FCK beim Hamburger SV an. Ein weiterer "unvergesslicher" Abend in Berlin - am besten mit drei Punkten im Gepäck - wäre für die Roten Teufel der perfekte Start in die anspruchsvollen Wochen.

