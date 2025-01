Fußball | Bundesliga Das wünschen sich die Fans des VfB Stuttgart für 2025 Stand: 07.01.2025 17:38 Uhr

Tickets, Trikots und mehr. Zu Weihnachten bekamen viele Fans reichlich VfB-Geschenke. Zu Beginn des neuen Jahres ist ein Wunsch bei den Stuttgarter Anhängern besonders groß.

Das Gelände des VfB Stuttgart war beim letzten öffentlichen Training vor dem Punktspielstart im neuen Jahr gut gefüllt. Unter anderem sahen die Fans einen fitten Deniz Undav, der am Dienstag die komplette Einheit absolvierte. Der Nationalspieler steht nach einer Muskelverletzung am Sonntag gegen FC Augsburg wieder zur Verfügung. Unter den Zuschauern waren auch viele Kinder mit neuen VfB-Utensilien frisch vom Weihnachtsmann. "Eine Hose, ein Trikot und Stutzen", gab es für VfB-Fan Noah sogar schon vor Heiligabend. Ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk bekam auch Elia, der Tickets für das Spiel gegen Union Berlin bekam. Tim dagegen freute sich über ein Trikot seines Lieblingsspielers Anrie Chase. Trotz der zahlreichen Geschenke haben die Fans für das neue Jahr noch zahlreiche Wünsche, auch was das Thema Personal betrifft.

Neben Brunn Larsen sprechen VfB Fans von Danso

Das Transferfenster ist noch bis 3. Februar 2025 geöffnet. Die Gerüchte um eine mögliche Rückkehr des Dänen Jacob Bruun Larsen von der TSG Hoffenheim zum VfB verdichten sich weiter. Mehreren Medien zufolge verhandeln die Schwaben mit den Kraichgauern über einen Transfer des Offensivspielers, der bereits 2018 für ein halbes Jahr das Trikot der Stuttgarter getragen hat. Die TSG wollte die Spekulationen über die Zukunft des 26-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, nicht kommentieren.

Auf dem Trainingsgelände sprachen die Stuttgarter Fans neben dem Stürmer auch über einen Verteidiger. Immer wieder fiel der Name Kevin Danso. Der Innenverteidiger spielt aktuell in der französischen Ligue 1 für den RC Lens. "Ich finde, er ist aktuell einer der besten Innenverteidiger in Frankreich", sagte zum Beispiel Fan Lale.

Neben Neuzugängen sprachen die Anhänger auch über persönliche Wünsche für bestimmte Spieler. "Ich wünsche mir, dass Angelo Stiller seinen Vertrag verlängert", so Lale. "14 weitere Tore für Nick Woltemade", wünschte Uwe dem Stuttgarter Stürmer. Dennis wünschte den Offensivspielern Ermedin Demirovic und Deniz Undav Gesundheit und ebenfalls einen guten Torriecher. Außerdem waren die Fans sehr froh über die Genesung von Nationalspieler Jamie Leweling.

VfB-Stuttgart-Fans träumen von Berlin

Der größte Wunsch auf dem Trainingsgelände des VfB Stuttgart war allerdings der DFB-Pokal-Titel. "Es ist die beste Möglichkeit, mit wenig Spielen einen Titel zu gewinnen", sagte Uwe. Dieses Jahr habe der Verein eine große Chance, den DFB-Pokal mal wieder nach Stuttgart zu holen, führte Daniela fort. Den letzten Pokalerfolg gab es für die Stuttgarter im Jahr 1997. Im aktuellen Pokalwettbewerb trifft der VfB am 04. Februar 2025 (Di, 20:45 Uhr) auf den FC Augsburg. Mit einem Sieg könnte das Team dem Traum der Fans ein Stück näher kommen.

Sendung am Di., 7.1.2025 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg