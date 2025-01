Darts Dartsspieler Kai Gotthardt sichert sich Karte für PDC-Tour Stand: 10.01.2025 19:22 Uhr

Kai Gotthardt aus Esslingen am Neckar hat sich nach seinem starken Auftritt bei der Darts-WM in London auch eine Spielberechtigung für die PDC-Tour gesichert.

Der 29-Jährige holte sich am Freitag den Tagessieg in der sogenannten Qualifying School, für den Gotthardt, Spitzname "The Tunnel", eine Tourkarte für die nächsten zwei Jahre erhält. Im Finale der kontinentaleuropäischen Q-School im nordrhein-westfälischen Kalkar setzte sich Gotthardt im deutschen Finale gegen Steven Noster nach einem 0:3-Rückstand noch mit 6:5 durch.

Schon bei seinem Triumph in der Europe Super League, mit dem er es zur Weltmeisterschaft und dort in die zweite Runde schaffte, hatte der Baden-Württemberger in allen K.o.-Spielen ins Entscheidungsleg gemusst - und immer die Nerven behalten.

Gotthardt spielt als achter Deutscher auf PDC-Tour

Gotthardt ist damit der achte deutsche Spieler in diesem Jahr auf der PDC-Tour. Neben dem deutschen Meister sind auch Deutschlands Nummer eins Martin Schindler, der frühere WM-Halbfinalist Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko, Florian Hempel, Niko Springer, Tim Wolters und Lukas Wenig dabei. Paul Krohne hat seine eigentlich noch ein Jahr gültige Tourkarte freiwillig zurückgegeben.

In Kalkar wie auch im englischen Milton Keynes wird bis Sonntag um weitere Tourkarten gespielt. Gut im Rennen liegt aus deutscher Sicht unter anderem auch der frühere Hoffnungsträger Max Hopp, der seine Spielberechtigung Ende 2022 verloren hatte.