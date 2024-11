3. Liga Dresden gewinnt Topspiel beim SV Sandhausen Stand: 30.11.2024 16:03 Uhr

Dynamo Dresden ist neuer Tabellenzweiter der 3. Liga. Die Sachsen setzten sich am 16. Spieltag im Spitzenspiel beim SV Sandhausen durch.

Dynamo Dresden hat das Spitzenspiel beim SV Sandhausen mit 4:2 (1:2) gewonnen. Die Gastgeber gingen zwar durch Dominic Baumann (24. Minute) und David Otto (42.) zweimal in Führung, doch Christoph Daferner (29., 53.), Vinko Sapina (59.) und Jonas Oehmichen (63.) sorgten für den Auswärtssieg der Sachsen, der aufgrund der starken zweiten Halbzeit verdient war.

Zu Beginn entwickelte sich zwischen dem SVS und Dynamo Dresden ein zerfahrenes Spiel mit zahlreichen Fehlpässen. Echte Torchancen gab es in der Anfangsphase dementsprechend keine. Einen Abschluss von Oehmichen konnte Sandhausens Verteidiger Sebastian Stolze im letzten Moment blocken (17.), auf der Gegenseite schoss Alexander Mühling in die Arme von Dynamo-Keeper Tim Schreiber (21.).

Dominic Baumann mit der SVS-Führung - Christoph Daferner mit dem Ausgleich

Mit der ersten guten Gelegenheit der Partie ging Sandhausen dann in Führung. Nach einer Flanke von Stolze kam Jakob Lewald per Kopf an den Ball und legte für Baumann auf, der sich im Fünfmeterraum gegen Jonas Sterner durchsetzte und zur 1:0-Führung einköpfte (24.). Die Freude bei den Gastgebern währte allerdings nur kurz. Daferner traf nach einem Durcheinander im Sandhäuser Strafraum aus Nahdistanz zum 1:1 (29.).

David Otto bringt Sandhausen in Front

In der Folge neutralisierten sich beide Teams, ehe der SVS kurz vor der Pause noch einmal zuschlug. Nach Vorarbeit von Jeremias Lorch traf Otto aus knapp acht Metern von halbrechts zum 2:1 (43.) - gleichzeitig der Halbzeitstand in einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel.

Dynamo Dresden mit drei Toren in neun Minuten

Dynamo startete furios in die zweite Halbzeit und hatte durch Oehmichen die erste Gelegenheit, doch der Offensivspieler schoss nach Hereingabe von Jakob Lemmer knapp links am SVS-Tor vorbei (47.). In der 53. Minute dann der erneute Ausgleich. Daferner traf nach einem exakt getimten Steckpass von Niklas Hauptmann von halbrechts aus acht Metern ins linke Eck zum 2:2 (53.).

Wenig später gingen die Gäste dann in Führung. Nach einem Freistoß von Sascha Risch traf Sapina per Kopf ins lange Eck zum 3:2 für die Sachsen (59.). Und die SGD legte abermals nach: Sandhausen konnte eine Dresdener Standardsituation nicht richtig klären. Oehmichen staubte zum 4:2 für die Gäste ab (62.).

Besar Halimi fliegt in der Schlussphase vom Platz

Sandhausen zeigte sich nach den drei Gegentoren in neun Minuten geschockt. Das Team vom Hardtwald hatte jetzt zwar deutlich mehr Ballbesitz, weil Dresden sich zurückzog und auf Konter lauerte, kam aber nicht zu gefährlichen Abschlüssen. Dafür hätte Stefan Kutschke nach einer Ecke das Ergebnis fast auf 5:2 für Dynamo gestellt, doch sein Kopfball ging an die Latte des Sandhäuser Tores (80.). In der 89. Minute kassierte SVS-Mittelfeldspieler Besar Halimi zu allem Überfluss die Rote Karte wegen groben Foulspiels. Letztlich blieb es beim verdienten 4:2-Auswärterfolg der Sachsen.

Auf Dresden wartet gleich das nächste Topspiel

Dresden liegt durch den Erfolg mit nun 29 Punkten aus 16 Spielen auf Rang zwei. Für Dynamo geht es nächste Woche mit dem nächsten Topspiel gegen Arminia Bielefeld weiter (08.12., 16:30 Uhr). Sandhausen ist nun Vierter (27 Zähler) und muss am nächsten Samstag (07.12., 14 Uhr) bei Hansa Rostock antreten.

Sendung am Sa., 30.11.2024 14:00 Uhr, SWR Sport, SWR