Hettwer-Doppelschlag VfB II verliert Heimspiel gegen BVB II Stand: 14.12.2024 16:06 Uhr

Am 18. Spieltag der 3. Fußball-Liga hat der VfB Stuttgart II sein Heimspiel gegen Borussia Dortmund II verloren.

Die Schwaben unterlagen dem BVB im Duell der Bundesliga-Zweitvertretungen am Samstag (14.12.2024) mit 0:3 (0:2). Das Team von Trainer Markus Fiedler kassierte damit im 18. Saisonspiel die neunte Niederlage.

BVB II bei VfB II: Frühe Führung, dann ein Doppelschlag

In der Heimspielstätte der VfB-Reserve in Aspach waren die Gäste aus Dortmund bereits in der dritten Spielminute durch Jordi Paulina und nach einem Fehler von VfB-Keeper Dennis Seimen in Führung gegangen. Im Anschluss hatten die Hausherrren zwar mehr Ballbesitz, wussten damit aber nicht wirklich etwas anzufangen.

Stattdessen mussten die Stuttgarter rund um die Halbzeitpause einen Doppelpack von Julian Hettwer hinnehmen: Der offensive Außenbahnspieler traf kurz vor (38.) und kurz nach dem Seitenwechsel (49.) zum späteren 3:0-Endstand.

VfB II zum Jahresabschluss bei Rot-Weiß Essen

In der Tabelle rangiert der VfB-Nachwuchs knapp vor den Abstiegsplätzen auf Rang 16. Im letzten Spiel des Jahres 2024 steht am Samstag (21.12.) das immens wichtige Kellerduell bei Rot-Weiß Essen an.

VfB Stuttgart II - Borussia Dortmund II 0:3 (0:2) VfB Stuttgart II: Seimen - Al-Dakhil (46. Reichardt), Groiß, Nothnagel, Schumann - Mack, Simnica (80. Catovic) - Boakye, di Benedetto (64. Münst), Malanga (46. Bujupi) - Kastanaras (80. Korkut) Borussia Dortmund II: Lotka - Krewsun (88. Cherny), Roggow, Hüning, Mogultay - Paschke - Eberwein, Foti (88. Jessen) - Campbell (66. Drakas), Hettwer (77. Butler) - Paulina (76. Elongo-Yombo) Schiedsrichter: Martin Wilke (Merzhausen) Zuschauer: 1.000 Tore: 0:1 Paulina (3.), 0:2 Hettwer (38.), 0:3 Hettwer (49.) Gelbe Karten: Malanga (3), Seimen (1), di Benedetto (5), Mack (4) / Krewsun (2), Paulina (7), Eberwein (5) Seimen - Al-Dakhil (46. Reichardt), Groiß, Nothnagel, Schumann - Mack, Simnica (80. Catovic) - Boakye, di Benedetto (64. Münst), Malanga (46. Bujupi) - Kastanaras (80. Korkut)Lotka - Krewsun (88. Cherny), Roggow, Hüning, Mogultay - Paschke - Eberwein, Foti (88. Jessen) - Campbell (66. Drakas), Hettwer (77. Butler) - Paulina (76. Elongo-Yombo) Schiedsrichter: Martin Wilke (Merzhausen)1.0000:1 Paulina (3.), 0:2 Hettwer (38.), 0:3 Hettwer (49.)Malanga (3), Seimen (1), di Benedetto (5), Mack (4) / Krewsun (2), Paulina (7), Eberwein (5)

