Fußball | Ehrung Birgit Bauer-Schick vom SC Freiburg erhält das Bundesverdienstkreuz

Ehrung Birgit Bauer-Schick vom SC Freiburg erhält das Bundesverdienstkreuz Stand: 04.12.2024 13:35 Uhr

Große Ehre für Birgit Bauer-Schick: Die Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball des SC Freiburg hat das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen bekommen.

Bauer-Schick wurde am Mittwoch (04.12.) im Schloss Bellevue in Berlin von Frank-Walter Steinmeier geehrt. Der Bundespräsident zeichnet jedes Jahr Anfang Dezember Menschen mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland aus, "die sich in herausragender Weise um unser Land verdient gemacht haben". In diesem Jahr stehen die Auszeichnungen unter dem Motto "SPORT TUT Gut(es)".

Bauer-Schick habe sich "in herausragender Weise für den Frauenfußball und seine Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit eingesetzt", begründet die Ordenskanzlei des Bundespräsidialamts die Ehrung für die Freiburger Funktionärin.

Auch Franziska van Almsick erhält das Bundesverdienstkreuz

Bundespräsident Steinmeier zeichnete neun Frauen und acht Männer aus, die sich in herausragender Weise im Breitensport und beim Erhalt von Vereinsstrukturen im ländlichen Raum einsetzen. Unter den Ausgezeichneten war auch die frühere Weltklasseschwimmerin Franziska van Almsick.

