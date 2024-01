Fußball | Bundesliga Beim VfB Stuttgart lacht jetzt niemand mehr über Jamie Leweling Stand: 29.01.2024 09:49 Uhr

Gegen RB Leipzig hat Jamie Leweling das getan, was ihm bis dahin nicht gelungen war: Er hat ein Bundesliga-Tor für den VfB Stuttgart geschossen.

Jamie Leweling musste in den vergangenen Wochen einiges einstecken. "In der Mannschaft war es schon ein Running Gag, dass ich keine Tore schießen kann", erzählte der Angreifer des VfB Stuttgart nach dem Sieg gegen Leipzig im Interview mit SWR Sport. "Wir haben ihn auf die Schippe genommen und uns lustig gemacht", bestätigte Deniz Undav, der einen Dreierpack zum 5:2-Sieg der Schwaben gegen RB Leipzig beigesteuert hat.

"Ich habe in dieser Saison schon viel liegen gelassen", sagte Leweling grinsend. Am Samstag hatte der 22-Jährige dann gut Lachen. In der 48. Minute bewies der Offensivspieler, dass er es doch noch kann. Es war sein erstes Bundesliga-Tor im Trikot des VfB Stuttgart. "Unglaublich", meinte Leweling, der seinen Treffer "irgendwie lustig" fand.

Leweling brauchte in Stuttgart viel Geduld und gute Nerven

Das Lachen über ihn dürfte damit wohl ein Ende haben: "Wir sind glücklich, dass er es heute geschafft hat", freute sich Undav für seinen Team-Kollegen. "Das ist nicht leicht für einen Stürmer, wenn jeder einen volllabert." Die Schwaben hätten jedoch immer auf die Qualität ihres Teamkollegen vertraut: "Im Training haut er die Dinger rein. Deshalb haben wir zu ihm auf dem Platz gesagt: Mach einfach weiter."

Beim 0:1 gegen Bochum in der Vorwoche hatte Leweling noch eine Chance nach der anderen ausgelassen. Das hatte ihn gewurmt: "Ganz beiseiteschieben kann man das nicht, als Offensivspieler wird man immer auch an Toren gemessen. Aber es ist kontraproduktiv, sich da reinzusteigern und Druck aufzubauen", sagte er vor dem Leipzig-Spiel im Interview mit der Stuttgarter Zeitung.

Leweling ist beim VfB Stuttgart aufgeblüht

Von der SpVgg Greuther Fürth wechselte der Flügelstürmer im Sommer 2022 zu Union Berlin. In dem Jahr konnte er sich jedoch nicht wirklich durchsetzen. Für die Eisernen machte er 16 Bundesliga-Spiele und stand dabei kein einziges Mal in der Startelf. Beim VfB Stuttgart durfte er schon acht Mal von Anfang an ran - seine Bilanz: drei Vorlagen und jetzt das erste Tor.

Umso größer die Freude nach dem überzeugenden Sieg gegen Leipzig. "Es war ein unglaubliches Spiel. Das 1:5 im Hinspiel hatte uns genervt. Dieses 5:2 war eine gute Revanche. Wir haben ein Riesen-Spiel gemacht", sagte Leweling. Das schürt natürlich die Erwartungen: "Jetzt hoffen wir auf weitere Tore von ihm", sagte Undav. Die nächste Gelegenheit hat Leweling am kommenden Samstag (ab 15:30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de) beim SC Freiburg.

