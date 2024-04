Flutkatastrophe | HTC Bad Neuenahr Bei der Flut zerstörte Tennisanlage eingeweiht - "Aufgeben war keine Option" Stand: 30.04.2024 11:07 Uhr

Die Tennisanlage des HTC Bad Neuenahr wurde bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 völlig zerstört. Nun kann wieder gespielt werden - die ersten Plätze wurden feierlich eingeweiht.

Auf den ersten Aufschlag haben sie in Bad Neuenahr seit drei Jahren gewartet. "Alle Mitglieder sind jetzt wieder richtig fiebrig darauf, hier Tennis spielen zu können", sagt Markus Kummer und Charlotte Jürgens ergänzt: "Wir freuen uns alle riesig, vor allem, dass so viele Leute da sind, weil es ja ein Riesenprozess war, bis die Anlage wieder so aussah wie jetzt."

Große Solidarität von Nachbarvereinen

Im Sommer 2021 nach der Flut stand der Hockey- und Tennisclub vor dem Nichts. Alle 13 Tennisplätze waren weggerissen, was blieb war nur ein Haufen Schutt. Auch das Clubheim war nicht mehr nutzbar. Eine schwere Zeit, aber zum Glück zeigten sich andere solidarisch. "Wir waren bei unseren Nachbarvereinen freundlich aufgenommen worden und gut untergebracht, insofern konnten wir die Zeit gut überbrücken und haben keine Mitglieder verloren", so das Fazit von Karl-Horst Gödtel, dem Vorsitzenden des HTC Bad Neuenahr. Man habe, so Gödtel, direkt nach der Katastrophe erstmal "in blindem Aktionismus die Plätze freigeschaufelt".

Erster von drei Bauabschnitten fertig

Nach Angaben der Stadt Bad Neuenahr -Ahrweiler kostete der Wiederaufbau bisher knapp drei Millionen Euro, ausschließlich finanziert aus dem Wiederaufbaufonds des Landes. Der erste von drei Bauabschnitten ist fertig, sechs Plätze, gerade rechtzeitig zum Saisonbeginn. Die Vorbereitungen für den zweiten Bauabschnitt mit weiteren fünf Spielfeldern laufen bereits. "In sechs Wochen werden hier nochmal die Bagger anrollen und dann wird diese Anlage mit fünf tiefergelegten Plätzen und zwei Centercourts erweitert und bis Anfang der Saison 2025 fertiggestellt sein", sagt Gödtel.

Fix: Deutsche Seniorenmeisterschaften 2025 beim HTC Bad Neuenahr

Insgesamt werden die Baumaßnahmen rund fünf Millionen Euro kosten. Dann werden auch wieder Turniere stattfinden können. Geplant sind die Deutschen Senioren Meisterschaften 2025. Der Deutsche Tennisbund hat bereits zugestimmt, "jetzt gibt es kein Zurück mehr", sagt Gödtel. Besonders stolz sind sie beim HTC auch auf ihre Eigenleistung. Das Vereinsheim wurde in Eigenregie wieder aufgebaut und auch eine Flutlichtanlage wurde aus Spenden und eigenen Mitteln finanziert. Drei Jahre nach dem großen Unglück steht dem Neustart nichts mehr im Wege.

Sport im Ahrtal