Fußball | 3. Liga Waldhof Mannheim verpasst Befreiungsschlag Stand: 30.11.2024 18:36 Uhr

Der SV Waldhof Mannheim hat sein Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart II verloren. Die Stuttgarter Zweitvertretung siegte mit 2:0 und verließ die Abstiegsplätze.

Der erhoffte Befreiungsschlag für den SV Waldhof Mannheim ist ausgeblieben. Nach dem 2:0 gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96 am vergangenen Spieltag unterlagen die Mannheimer am Samstag beim VfB Stuttgart II mit 0:2 und stecken damit weiterhin im Tabellenkeller fest. Durch die Niederlage trennen die Mannheimer nur vier Punkte vom Tabellensiebzehnten Essen. Die Essener spielen allerdings erst am Sonntag (16:30 Uhr gegen Saarbrücken).

Der VfB Stuttgart II hatte druckvoll begonnen und belohnte sich bereits nach 12 Minuten für seinen Vorwärtsdrang. Ein Steilpass von Samuele di Benedetto landete vor den Füßen von Thomas Kastanaras, der keine Probleme hatte zum 1:0 zu vollenden. Nur drei Minuten hätte erneut Kastanaras bereits auf 2:0 erhöhen können, doch der Stuttgarter verpasste eine Hereingabe um eine Fußspitze.

Auch in den folgenden Minuten schien Stuttgart das wachere Team zu sein, Mannheim konnte sich kaum nennenswerte Aktionen erspielen. Ganz im Gegensatz zum VfB, die immer wieder gefährlich vor dem Kasten der Mannheimer Buwe auftauchten. Nach 25 Minuten sorgte erneut eine Vorlage von di Benedetto für den nächsten Treffer. Nach gutem 'Umschaltspiel gelangte der Ball über den 19-Jährigen zu Leonhard Münst, der frei vor Waldhof-Keeper Bartels die Nerven bewahrte: 2:0 für Stuttgart. Mannheim schien vom Rückstand durchaus beeindruckt. So dauerte es bis zur 44. Minute bis zum ersten Torabschluss der Waldhöfer. Manuel Braun zielte jedoch rund drei Meter zu hoch. So ginges mit 2:0 für Stuttgart in die Pause.

Mannheim besser in Halbzeit zwei

Auch in Hälfte zwei zeigte sich Waldhof Mannheim weitestgehend glücklos. Die Stuttgarter schalteten etwas zurück und ließen Mannheim mehr Raum, dennoch dauerte es bis zur 58 Minute ehe die Mannheimer erstmals Gefahr ausströhmten. Terrence Boyd versprang der Ball jedoch in aussichtsreicher Position. Wenig später hätte Kastanaras auf der Gegenseite erhöhen können, verfehlte jedoch das Tor knapp (61.).

In der Folge zeigten sich die Mannheimer aber immer häufiger im Angriffsdrittel, ohne jedoch zu zwingenden Torchancen zu kommen. Die Zweitvertretung des VfB Stuttgart hingegen verwaltete die Führung gekonnt, ohne selbst weitere große Ausrufezeichen zu setzen.

Stuttgart dezimiert sich selbst

Der letzte Aufreger der Partie war somit ein ebenso unnötiger wie folgenreicher Disput zwischen Mannheims Kennedy Okpala und Stuttgarts Luca Mack, für den beide Kontrahenten die gelbe Karte sahen - die zweite für Mack in der Partie (90.+9). Der 24-Jährige musste somit kurz vor dem Schlusspfiff mit Gelbrot vom Platz und wird seiner Mannschaft in der kommenden Woche fehlen.

Auf dem Feld passierte danach nichts mehr. So endete die Partie mit 2:0 für den VfB II. Die Schwaben verlassen damit die Abstiegsplätze und rücken bis auf einen Punkt an den SV Waldhof Mannheim heran. In der kommenden Woche trifft der VfB Stuttgart II am Samstag auswärts auf Alemannia Aachen (16:30 Uhr), der SV Waldhof Mannheim empfängt Tabellenführer Energie Cottbus.

