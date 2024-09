Topscorer Justinian Jessup BBL: ratiopharm Ulm gewinnt erstes Heimspiel gegen Würzburg Stand: 28.09.2024 23:33 Uhr

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat sein erstes Heimspiel der neuen Saison gegen Würzburg mit 85 zu 76 gewonnen. Justinian Jessup war dabei der überragende Spieler.

Es sollte die Revanche für das Aus im Viertelfinale der vergangenen Saison werden. Und ratiopharm Ulm ist die Revanche geglückt. Ulm gewann am Samstagabend sein Heimspiel in der Bundesliga vor 6000 Zuschauern gegen die Würzburg Baskets mit 85 zu 76.

Schwaches erstes Viertel für ratiopharm Ulm

Justinian Jessup wird am Ende des Spiels als "Man of the Match" gefeiert. Und schon in der Anfangsphase macht der US-Amerikaner auf sich aufmerksam. Sein erster Dreier geht zwar daneben, doch gleich im nächsten Angriff erzielt er seine ersten Punkte per Korbleger. Ulm tut sich im ersten Viertel ein bisschen schwer und liegt schnell zurück. "More fight" fordert Trainer Ty Harrelson von seinem Team in der Auszeit. Das gelingt nur bedingt. Die Gäste verhindern häufig leichte Ulmer Punkte und holen sich verdient die ersten zehn Minuten (13:15).

ratiopharm Ulm kommt ins Rollen

Im zweiten Viertel sind es die Dreier, die ratiopharm ins Rollen und die Halle in Stimmung bringen. Dabei zeigen sich gleich drei Ulmer, die von draußen punkten. Weidemann, dann zweimal Jessup und zuletzt noch Kapitän Klepeisz. Oft unspektakulär, aber wichtig trifft auch Philipp Herkenhoff. Als drittbester Ulmer Scorer geht er am Ende aus dem Spiel. Ulm geht mit einer 34 zu 30 Führung in die Pause.

Ulm baut Führung weiter aus

In Halbzeit zwei bleibt die Intensität auf beiden Seiten hoch. Ulm kann den Vorsprung zunächst weiter ausbauen. Bei beiden Mannschaften wird viel diskutiert. Das Spiel wird dadurch häufig unterbrochen. Ulm hält Würzburg allerdings auf Distanz. Und vor dem Schlussviertel hat der Meister von 2023 elf Punkte Vorsprung (62:51).

Mit Jessup und Herkenhoff zum Sieg

Das vierte Viertel wird das Viertel von Justinian Jessup und Philipp Herkenhoff. Gleich zu Beginn des Abschnitts klaut Jessup den Würzburgern den Ball. Im direkten Gegenangriff drückt er von der Drei-Punkte-Linie ab - in der Neu-Ulmer Arena wird es jetzt richtig laut. Doch die Würzburger haben an diesem Abend mit Jackson und Lewis auch zwei Spieler dabei, die die Ulmer immer wieder ausbremsen. Würzburg fightet - bis zum Ausgleich (72:72). Es sind noch drei Minuten auf der Uhr. Doch Herkenhoff und Jessup haben an diesem Abend was dagegen, dass Würzburg gewinnt. Justinian Jessup bringt es am Ende auf 28 Punkte. Es ist sein bisher bestes Spiel im Trikot von ratiopharm Ulm.

Am Dienstag geht es für Ulm im Eurocup weiter. Dann ist Joventut Badalona zu Gast in der Neu-Ulmer Arena. Am kommenden Samstag steht in der Liga das Derby gegen Ludwigsburg auf dem Programm.

Sendung am Mo., 30.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4