Basketball | DBBL-Pokal Basketball - Rutronik Stars Keltern greifen nach dem Pokal Stand: 01.03.2025 21:15 Uhr

Die Basketballerinnen aus Keltern haben im Halbfinale des DBBL-Pokals die Eigner Angels Nördlingen deutlich geschlagen und dürfen weiter vom Pokalsieg träumen.

Mit 90:57 haben die Rutronik Stars Keltern sich gegen die Eigner Angels Nördlingen durchgesetzt und dabei keinerlei Zweifel gelassen, dass sie nach 2020 und 2021 nach ihrem dritten Pokaltriumph greifen. Im Finale (2. März, 16 Uhr) trifft das Team von Trainerin Matea Tavic auf die Saarlouis Royals.

Alba raus - Finale zwischen Keltern und Saarlouis

Die Basketballerinnen von Alba Berlin hingegen müssen weiter auf ihren ersten Pokalsieg warten. Der deutsche Meister unterlag am Samstag in eigener Halle den Saarlouis Royals trotz deutlicher Halbzeitführung mit 67:72 (40:23) und verpasste zum zweiten Mal in Folge den Einzug ins Endspiel des Final Four. Als Ausrichter des Final Four hatten sich die Alba-Frauen in der Charlottenburger Sömmeringhalle mehr ausgerechnet.

Der Weg ins Top4

Über vier Runden hinweg spielten insgesamt 39 Teams aus der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL), der 2. DBBL und den Regionalligen um den Einzug ins Top4 in der Sömmeringhalle in Berlin. Für Keltern führte der Weg in die Hauptstadt über Siege gegen Heidelberg, Homburg und Freiburg. Gegen die Frauen aus dem Breisgau feierte Keltern im Viertelfinale einen deutlichen 89:53-Erfolg.

Sendung am So., 2.3.2025 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg