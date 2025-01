Vom DHB in die 2. Bundesliga Axel Kromer wird neuer Geschäftsführer beim HBW Balingen-Weilstetten Stand: 21.01.2025 14:12 Uhr

Im Sommer noch freute sich Axel Kromer über die Silbermedaille für die deutschen Handballer in Paris. Nach Beendigung seines Jobs als DHB-Vorstand Ende des Jahres stellt der 48-Jährige sich 2025 neuen Herausforderungen und wechselt zum Handball-Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten.

Ab 1. Februar wird Kromer dort zusammen mit Felix König als Geschäftsführer für den sportlichen Bereich verantwortlich sein und die Geschicke des Vereins leiten. Nach seiner Zeit beim Deutschen Handballbund habe er viele spannende Optionen gehabt, erzählt Kromer im Interview mit SWR Sport. "Dann habe ich hinterfragt, was ich in meinem jetzigen Lebensabschnitt tun will", so Kromer, "und dann dachte ich: 'Hey, das ist eine spannende Aufgabe in der Heimat'. Es sind nur 15 Minuten bis zu meinem Haus und der HBW ist der Verein, der in der Region hier der allergrößte ist."

Kromer kennt den Club bestens - seine Kinder spielen dort in Nachwuchsmannschaften und gerade deshalb sieht er Dinge, die im Verein "anders" laufen könnten.

Nachwuchsförderung vorantreiben

Kein Wunder also, dass dem neuen Geschäftsführer besonders die Entwicklung und Arbeit mit jungen Talenten aus der Region am Herzen liegt. Sein neuer Arbeitgeber ist dafür die perfekte Anlaufstation, denn bereits zum wiederholten Mal wurde der Verein für seine Jugendarbeit ausgezeichnet. "Der Weg, mit eigenen Leuten zu arbeiten, ist beim HBW schon immer intrinsisch", findet Kromer, "das sind Dinge, die den Sport sympathisch machen und die ich auf jeden Fall weiter vorantreiben will."

Potential dafür sieht der kommende Geschäftsführer bereits: "Ich glaube schon, dass wir in Balingen noch die Möglichkeit haben, in der Struktur der Leistungsentwicklung voran zu kommen", erklärt Kromer, "sprich: Veränderungen und Verbesserungen der Trainingsstätten, um die zu professionalisieren". Pläne, die nur schwer kurzfristig umzusetzen sind, für die Kromer allerdings einen Vertrauensvorschuss seines neuen Arbeitgebers verspüre.

Aufstieg als Saisonziel?

Schneller realisierbar ist da die Kaderplanung, für die Kromer nun auch verantwortlich ist. Aktuell steht HBW Balingen-Weilstetten auf Platz drei in der Liga mit Kontakt zur Spitze. Den Aufstieg als Saisonziel möchte Kromer allerdings nicht ausrufen. "Wer Balingen in den letzten 15 Jahren verfolgt hat, der hat gesehen, dass die sich in beiden Ligen zurechtfinden", sagt Kromer, "wir sind nicht zu Unrecht aktuell in der 2. Liga. Wir bestreiten dort Spiele auf Augenhöhe. Aber wir würden mit Sicherheit nicht sagen, dass der Aufstieg für uns falsch wäre."

Genauso wichtig wie der sportliche Erfolg ist mittlerweile auch die Außenwirkung des Vereins. "Generell haben wir schon eine Marke geschaffen, also lang vor meiner Zeit," stellt Kromer fest, "nicht viele Mannschaften kommen gern zu einem Auswärtsspiel nach Balingen, weil da die Zuschauer und die Mannschaft an einem Strang ziehen und unglaubliche Emotionen an den Tag legen. Dieses Image ist sehr gut und sehr passend und mit solchen Werten kann glaube ich auch Leute in der heutigen Zeit begeistern".