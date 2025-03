DEL-Playoffs Ausgleich - Adler Mannheim schlagen gegen EHC München zurück Stand: 23.03.2025 21:28 Uhr

Die Adler Mannheim haben Spiel vier der Viertelfinal-Playoffs gegen den EHC-München gewonnen. Die Mannheimer siegten auswärts mit 2:0.

Die Adler Mannheim sind im Viertelfinale der Eishockey-Playoffs wieder in der Spur. Nach den bitteren Niederlagen in Spiel zwei (2:5) und Spiel drei (2:5) gegen den EHC München schlugen die Mannheimer am Sonntagabend in Spiel vier zurück und schafften durch ihren 2:0-Sieg den 2:2-Ausgleich in der Best-of-Seven-Serie.

Bereits im ersten Drittel waren die Mannheimer in Führung gegangen. Nach nur drei Minuten hatte München-Keeper Evan Fitzpatrick, der den verletzten Mathias Niederberger vertrat, einen Schlagschuss von Matthias Plachta nur abprallen lassen können. Marc Michaelis erreichte den Puck als erster und netzte zum 1:0 für Mannheim ein. Einen besseren Start hätten sich die Kurpfälzer nicht malen können. Auch in der Folge blieben die Adler das bessere Team, mit der knappen Führung ging es in die erste Drittelpause.

München besser im zweiten Drittel, Mannheim trifft trotzdem

Das zweite Drittel gehörte zunächst dem EHC. Die Hausherren aus München drängten die Mannheimer weitgehend in die Defensive und hätten durchaus ausgleich können, doch den Treffer machten wieder die Adler Mannheim. Nach einem Bully in der 36. Minute stellte Jyrki Jokipakka das bis dahin den Münchnern gehörende Drittel auf den Kopf - 2:0. Nur drei Minuten später hätte Kris Bennett sogar auf 3:0 erhöhen können, doch die Scheibe landete nur am Pfosten (39. Minute). So ging es mit einer zwei-Tore-Führung in die Pause.

Zwar versuchten die Münchner im dritten Drittel noch einmal das Ruder umzureißen, doch beide Teams leisteten sich deutlich zu viele Fehler um zu wirklich zwingenden Aktionen zu kommen. Die Münchner schafften es nicht mehr, Mannheim für längere Zeit unter Druck zu setzen. Stattdessen hätte Nick Cicek in der 46. Minute sogar für die Entscheidung sorgen können, doch Fitzpatrick parierte glänzend. So endete die Partie mit 2:0, die Adler Mannheim schafften damit den 2:2-Ausgleich in der Best-of-Seven-Serie. Spiel fünf findet am Dienstag, 25. März ab 19:30 Uhr in Mannheim statt.

