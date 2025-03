Handball | Nationalmannschaft Antje Döll wird neue Kapitänin der deutschen Handballerinnen Stand: 05.03.2025 10:06 Uhr

Nationalspielerin Antje Döll übernimmt das Kapitäninnen-Amt im DHB-Team. Bitter ist die Personalentscheidung für Vorgängerin Emily Bölk. Im Jahr der Heim-WM spielt sie vorerst keine Rolle mehr.

Vor dem Auftakt der deutschen Handballerinnen ins Jahr der Heim-WM hat Bundestrainer Markus Gaugisch eine wegweisende, personelle Entscheidung getroffen. Linksaußen Antje Döll wird das DHB-Team künftig als Kapitänin aufs Feld führen. Die 36-Jährige von der HB Ludwigsburg übernimmt das Amt von Emily Bölk und Alina Grijseels, die seit 2021 als gleichberechtigtes Kapitäninnen-Duo der DHB-Auswahl fungierten.

Döll bei Testspielen erstmals als Kapitänin auf der Platte

"Das Hauptziel all unserer strategischen Überlegungen ist, dass wir eine Struktur innerhalb der Mannschaft schaffen, mit der wir klarer in Richtung Heim-WM gehen können", sagte Sportvorstand Ingo Meckes. Daher habe man sich bewusst dazu entschieden, künftig mit einer Kapitänin anstatt mit einem Duo in Richtung Heim-WM zu gehen.

Beim Testspiel-Doppelpack gegen Frankreich an diesem Donnerstag in Trier (18:30 Uhr) und Samstag (18:00 Uhr) in Besançon wird Döll erstmals die Kapitänsbinde tragen. Für die deutsche Riege sind es die ersten Kraftproben im Jahr der Heim-WM. Der Saison-Höhepunkt findet vom 27. November bis 14. Dezember in Deutschland und den Niederlanden statt.

Emily Bölk nicht mehr im DHB-Kader

Döll feierte ihr Länderspieldebüt im Sommer 2017. In 97 Spielen im DHB-Trikot erzielte die Außenspielerin 252 Tore. "Ich freue mich sehr über das Vertrauen. Es ist eine Riesenehre, die Mannschaft auf dem Weg zur Heim-WM als Kapitänin auf und neben der Platte führen zu dürfen", sagte Döll über ihre neue Aufgabe.

Bundestrainer Gaugisch begründete die Personalentscheidung mit "neuen Impulsen", die man setzen wolle. "Antje ist eine sehr erfahrene Spielerin, die eine große Ruhe ausstrahlt." Überraschend kommt der Wechsel nicht, da Bölk ohnehin schon aussortiert worden war und vorerst nicht zum DHB-Kader gehört.

