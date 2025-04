Tennis Andrea Petkovic: "Tennis ist meine große Liebe" Stand: 21.04.2025 17:33 Uhr

Sie ist eine Frau mit Charisma, Charakter und einer gehörigen Portion Coolness: Die ehemalige Top-Ten-Spielerin Andrea "Petko" Petkovic war am Sonntagabend zu Gast bei SWR-Sport.

Andrea Petkovic ist ein Tausendsassa und irgendwie in der richtigen Dosis erfrischend extrovertiert. 16 Jahre lang war sie ein Globetrotter in Sachen Tennis. Sieben Titel auf der WTA-Tour konnte die 37-Jährige dabei einsammeln.

2011 grüßte sie dann von Position elf der Weltrangliste: "Ich liebe Tennis bis heute. Es ist meine große Liebe und der werde ich immer treu bleiben," offenbarte "Petko" bei SWR-Sport. Der Sport hat ihr viel gegeben aber auch so einiges genommen. "Meine Jugend, meine Schönheit ... lacht ... meine Nerven. Aber das war es wert."

Für ganz oben hat es nicht ganz gereicht

Als Profisportlerin war Andrea Petkovic mit einer gehörigen Portion Ehrgeiz ausgestattet. Soweit so normal im Business. Nicht normal war, dass ihr Weg von zahlreichen Verletzungen geprägt war. Kreuzbandriss oder ein Ermüdungsbruch im Rücken, um nur die schlimmsten zu nennen. Zu oft wollte sie einfach die Signale ihres Körper nicht hören.

Wenn sie heute, mit ein paar Jährchen Abstand, auf ihre Tennis-Karriere schaut, dann sieht sie beide Seiten einer Medaille: "Ich habe auf jeden Fall zuviel trainiert. Vor allem durch Schmerzen hindurch." Und dann "auf der anderen Seite, habe ich immer gespürt, dass mir so das letzte Talent zum ganz großen Titel gefehlt hat." Ein bemerkenswert ehrlicher Moment einer ehemaligen Weltklassesportlerin, der vieles erklärt.

Nach der Karriere ist vor dem Podcast mit Boris Becker

2023 war für Petkovic Schluss mit Tennis. Ihre zahlreichen Fans müssen dennoch nicht auf sie verzichten. "Petko" ist gewissermaßen multimedial am Start. Sie hat zwei Bücher veröffentlicht, die ein oder andere Kolumne in der ZEIT und auch in der Süddeutschen Zeitung gehabt, beim ZDF im Fernsehen moderiert wie auch jetzt aktuell beim Porsche Tennis-Grand-Prix in Stuttgart und dann natürlich ihr letzter Coup - ein Podcast mit Tennis-Ikone Boris Becker: "Boris hat mich angerufen. Er hat mich moderieren sehen und dachte, die Petkovic die brauche ich an der Backe."

Nicht nur über Tennis reden, sondern auch machen

Mit Boris Becker analysiert Andrea Petkovic in regelmäßigen Abständen das internationale Tennis-Geschehen. Soweit die Theorie. In der Praxis kümmert sie sich als Mentorin um die aktuell größte deutsche Nachwuchshoffnung - Eva Lys. Petkovic, die dann und wann in beratender Funktion an der Seite der 23-Jährigen Hamburgerin steht, glaubt fest an deren Durchbruch in die Weltspitze. Auch weil die "eine richtige Rampensau" ist. Genau wie ihre Mentorin.

