Fußball | Bundesliga An der Grenze des Erlaubten: Mainzer Dominik "Hard-Kohr" erntet Kritik

Harte Zweikämpfe, zahlreiche Fouls und Gelbe Karten im Dauer-Abo: Bei Dominik Kohr vom 1. FSV Mainz 05 ist der Spitzname "Hard-Kohr" Programm.

In bislang neun Pflichtspielen in dieser Saison sammelte Dominik Kohr bereits sieben Gelbe Karten, die erste Gelb-Sperre in der Liga hat er schon abgesessen. Mit krachenden Zweikämpfen und zahlreichen Fouls mischt der Abräumer vom 1. FSV Mainz 05 die gegnerischen Mannschaften auf und überschreitet dabei regelmäßig die Grenze des Erlaubten. Dafür erntet er Woche für Woche ordentlich Kritik.

Dominik Kohr räumt Jamal Musiala völlig unnötig ab

Wie zuletzt beim 0:4 des FSV Mainz 05 in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Bayern München. In der 20. Minute rauschte Kohr mit rasender Geschwindigkeit in einen Zweikampf mit Jamal Musiala, schlug ihm dabei mit dem Ellenbogen gegen den Kopf. Schiedsrichter Sascha Stegemann zeigte nur Gelb, Kohr durfte auf dem Platz bleiben - und das Netz tobte.

Denn der 30-Jährige ist ein Wiederholungstäter. Bereits am siebten Spieltag der diesjährigen Bundesliga-Saison fehlte der Mainzer gelbgesperrt. Ende September packte Kohr dem Heidenheimer Benedikt Gimber kurz an den Hoden, eine Woche später räumte der gebürtige Trierer auf so rüde Art und Weise St. Paulis Elias Saad ab, dass dieser langfristig pausieren muss. Und so werden die Stimmen immer lauter, Kohr müsse endlich adäquat bestraft werden.

Auch Henriksen nicht glücklich mit Kohrs Kartenflut

Auch Trainer Bo Henriksen bereitet diese Gangart vor dem Bundesliga-Spiel seiner Mannschaft am Sonntag beim SC Freiburg Sorgen. "Du musst einen Spieler haben, der auch mal ein Signal setzt", sagte der Däne: "Aber das muss vielleicht nicht unbedingt Dominik Kohr sein." Eine frühe Gelbe Karte sorge dafür, dass er "nicht sein Spiel spielen kann. Dann ist es schwierig für ihn." Es sei nun wichtig, dass der 30-Jährige "klüger spielt".

Kohr mit Schiedsrichterleistung gegen Bayern trotzdem unzufrieden

Kohr, in der Liste der ewigen Gelb-Sünder der Bundesliga mit 93 Gelben Karten auf dem geteilten dritten Platz, sieht sich in keiner Weise bevorzugt. Im Gegenteil: Nach der Klatsche gegen den Rekordmeister haderte er selbst mit der Leistung des Unparteiischen. "Da war mir auch ein bisschen klar, dass der Schiedsrichter ein Bayern-Trikot anhat", monierte der Sechser, nachdem er zuvor mehrere Entscheidungen von Stegemann kritisiert hatte.

An seiner Spielweise wird der Mainz-Profi wohl kaum etwas ändern. "Ich versuche auf dem Platz einfach nur, hart in die Zweikämpfe zu gehen und meinen Gegner mit allen erlaubten Mitteln vom Ball zu trennen", sagte Kohr einst: "Hard-Kohr passt auf jeden Fall sehr gut."



