Fußball | Bundesliga Als Mark Uth und ein Hoffenheimer Balljunge die Bayern bezwangen Stand: 24.03.2025 15:27 Uhr

Beim Nations-League-Spiel gegen Italien wurde ein Balljunge in Dortmund zum Mit-Vorlagengeber eines kuriosen deutschen Tores. Eine Geschichte, die so ähnlich vor gut sieben Jahren schon einmal passierte.

Manchmal wiederholt sich auch im Fußball Geschichte. Am Sonntag in Dortmund, vor sieben Jahren in Sinsheim: Ein Balljunge als "Vorlagengeber" im Blickpunkt des Geschehens. Und so geschah es also auch schon an jenem 9. September 2017, dem dritten Spieltag der damaligen Bundesliga-Saison, als die Bayern aus München in der ausverkauften Sinsheimer Arena zu Gast bei der TSG Hoffenheim waren.

Meister Bayern München völlig überrascht

In der 27. Minute der Partie klärte der ehemalige Bayern-Abwehrboss Mats Hummels an der rechten Außenlinie in Höhe des Sechzehners einen Angriff der Kraichgauer und schlug den Ball hoch und weit unters Tribünendach ins Aus. Einer der Balljungen bei dieser Partie, ein 13-jähriger TSG-Nachwuchskicker namens Umut Tohumcu, stand direkt daneben und reagierte blitzschnell. Er warf den Ersatzball Andrej Kramaric zu, der wiederum mit seinem präzisen Einwurf ganz flott Mitspieler Mark Uth in Szene setzte.

Und weil Hummels und die komplette Bayern-Defensive gerade in diesem Moment in einen Sekundenschlaf der Unaufmerksamkeit verfielen, in der Abwehr unaufmerksam und unsortiert waren, hatte Stürmer Uth plötzlich völlig freie Bahn. Mit einem satten Linksschuß bezwang er Bayerns Nationaltorhüter Manuel Neuer. Der Meister aus München überrascht und auf dem völlig falschen Fuß erwischt.

Balljunge Umut und das Zusammenspiel mit Top-Torjäger Kramaric

Es war die 1:0-Führung der Hoffenheimer, die am Ende den großen Favoriten aus München sogar mit 2:0 bezwangen. Uth hatte mit seinem zweiten Treffer nach 51 Minuten seinen Doppelpack geschnürt. Die Sinsheimer Arena stand emotional Kopf.

Ein Überraschungssieg auch Dank des Gedankenblitzes und der schnellen Handlung des schüchternen Balljungen Umut aus der Hoffenheimer U14-Mannschaft: "Ich muss mich eigentlich bei ihm entschuldigen", sagte nach dem Spiel Andrej Kramaric, der den Einwurf ausgeführt hatte, gegenüber SWR Sport, "ich hatte ihn richtig angebrüllt, damit er mir schnell den Ball gibt. Dann habe ich das Spiel schnell gemacht mit meinem Einwurf". Der TSG-Rekordtorjäger lachend über den eher kuriosen Umstand: "Das war die erste Torvorlage meiner Karriere, die ich per Hand geliefert habe".

Der damalige Balljunge ist der heutige TSG-Profi Umut Tohumcu

Ohne die Handlungsschnelligkeit des kleinen Umut wäre das nicht möglich gewesen. "Die Balljungen sind ja angehalten das Spiel schnell zu machen", so der damalige TSG-Trainer Julian Nagelsmann nach dem Sieg gegen die Bayern", das hat er gemacht und deshalb sicher auch ein paar Prozentpunkte an dem Tor".

Und jetzt, sieben Jahre danach, wird es noch kurioser: Denn dieser unscheinbare TSG-Balljunge vom 9. September 2017 ist der heutige Hoffenheimer Bundesliga-Profi und U21-Nationalspieler Umut Tohumcu. Inzwischen ist er 20 und hat bereits 38 Bundesligaspielen in seiner Vita. Gegenüber Hoffenheim-TV konnte sich der Mittelfeldspieler vor einiger Zeit auch noch bestens an die damals schlagzeilenträchtige Aktion erinnern: "Das war schon krass", so Umut, "nach dem Spiel habe ich überall davon gelesen. Im ersten Moment habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Der weggeschlagene Ball war ja noch in der Luft, da kam Andrej schon auf mich zugerannt und hat den anderen Ball von mir gefordert". Gesagt, getan: Vorlage Tohumcu und Kramaric, Tor Uth.

Der unscheinbare TSG-Balljunge vom 9. September 2017 ist der heutige Hoffenheimer Bundesliga-Profi und U21-Nationalspieler Umut Tohumcu

Der Balljunge hatte entscheidend mitgeholfen, die Bayern zu schlagen. Jetzt hat er sich selbst den Traum vom Bundesligakicker erfüllt: "Nach so einer Aktion jetzt mit Andrej zusammenzuspielen, das ist schon geil". Der kuriose 9. September 2017 - in Hoffenheim und bei Umut Tohumcu unvergessen. Ob er die damals von Torschütze Mark Uth versprochene Belohnung bekommen hat, ist allerdings nicht bekannt.