Zwischen Liga-Endspurt und Pokalfinale Alexander Zorniger über den VfB: "Du musst die Spannung hochhalten"

Für Alexander Zorniger sind die Leistungsschwankungen des VfB Stuttgart in der Bundesliga nicht überraschend. Der ehemalige Trainer der Schwaben analysiert die Lage seines Ex-Klubs im Saison-Endspurt.

Nach dem wilden 4:4-Spektakel des VfB Stuttgart am 30. Spieltag bei Union Berlin hat Alexander Zorniger Verständnis für die Situation seines Ex-Vereins zwischen Pokalfinale und Bundesliga-Endspurt geäußert. "Ich kann es so ein bisschen nachvollziehen", sagt der 57-Jährige am Sonntagabend in der TV-Sendung SWR Sport. Der Schwäbisch-Gmünder, unter anderem erfolgreich als Pokalsieger mit Bröndby Kopenhagen, erinnert sich an seine Zeit in Dänemark.

"In Bröndby hatten wir es damals ähnlich. Weit vor Ende der Runde war schon klar, dass der FC Kopenhagen Meister war. Wir waren aber im Pokalfinale gegen Kopenhagen." In so einer Situation sei es schon schwierig, die richtigen Mittel zu finden. "Wie viele Spieler lässt du durchspielen, wen nimmst du eventuell mal raus", formuliert der erfahrene Fußballlehrer die Fragen, die sich für VfB-Trainer Sebastian Hoeneß in den letzten Partien der Spielzeit vor dem großen Saisonhighlight, dem Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld, stellen. "Ganz schlimm wird es natürlich, wenn du mit vielen Verletzten in das Finale reingehst", so Zorniger weiter.

VfB Stuttgart: Über den Pokal nach Europa

Denn mit einem Triumph gegen den Drittligisten aus Bielefeld am 24. Mai im Berliner Olympiastadion hätte der Vizemeister der Vorsaison nicht nur einen Titel vorzuweisen. Er würde sich mit der letzten Chance auch noch für die Europa League qualifizieren. Aber die Fallhöhe für die Schwaben ist groß. Gelingt kein Pokalsieg, droht statt einer rauschenden Partynacht ein ernüchterndes Saisonfazit. Nach der Hinrunde lag der VfB mit nur einem Punkt Rückstand auf die Champions-League-Plätze noch klar auf Europa-Kurs. Doch nach nur einem Sieg aus den vergangenen neun Ligaspielen müssten die Schwaben jetzt in vier Partien sechs Punkte auf die internationalen Plätze aufholen.

Zorniger ist sich sicher, was auf den VfB in den vier Wochen bis zum Saisonhighlight zukommt: "Du musst die Abläufe am Leben erhalten, die Spannung hochhalten." Das gehe bei einem Profisportler jedoch nur durch Wettbewerbe. "Ich kann mir vorstellen, dass sich der ganze Trainingsaufbau ändert", beschreibt Zorniger die mögliche Vorbereitung des VfB auf den Saisonhöhepunkt. Statt eines Entwicklungsmodus bestehe das Training wahrscheinlich eher aus einem Wettbewerbs- oder "Competition"-Modus.

Alexander Zorniger – ein Freund klarer Worte

Zorniger spricht aus Erfahrung. Er war nicht nur erfolgreich als dänischer Pokalsieger, sondern auch Meister mit Limassol auf Zypern. "Die Auslandserfahrungen haben mir als Mensch sehr gut getan", blickt er auf diese Stationen zurück. In der Bundesliga stand er 2015 beim VfB Stuttgart an der Seitenlinie. Zuvor hatte er RB Leipzig mit zwei Aufstiegen von der Regionalliga in die 2. Liga geführt.

Nach seiner Trennung vom Zweitligisten Greuther Fürth im vergangenen Herbst wartet der Schwäbisch-Gmünder auf eine neue Herausforderung im Profifußball - und tritt dazu regelmäßig als meinungsstarker TV-Experte auf. Im Laufe seiner Karriere eckte Zorniger mit Aussagen auch das eine oder andere Mal an. Er ist also ein Freund der klaren Worte - aber auch der Selbstreflexion. "Positiv gesprochen heißt es: ‚Klartext reden‘. Negativ: ‚Er kann seine Klappe nicht halten‘", sagt der 57-Jährige bei SWR Sport lachend. "Mittlerweile sage ich: ‚Du musst nicht durch jede geschlossene Tür durchlaufen.‘ "

