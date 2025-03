Playoff-Viertelfinale Adler Mannheim verlieren Spiel zwei gegen München Stand: 19.03.2025 21:54 Uhr

Die Adler Mannheim haben ihr zweites Spiel der Playoff-Serie gegen den EHC München verloren. Die Adler unterlagen in München mit 2:5. Damit steht es in der Best-of-Seven-Serie 1:1.

Nach dem knappen 2:1-Sieg nach Verlängerung in Spiel 1 wollten die Cracks von Adler Mannheim mit einem Auswärtssieg eine komfortable Führung in der Viertelfinalserie der DEL-Playoffs gegen den EHC München herausspielen. Die Gäste kamen zunächst auch besser in die Partie und hätten bereits in der siebten Minute in Führung gehen können, doch John Gilmour scheiterte am glänzend parierenden Münchner Keeper Mathias Niederberger. Nur drei Minuten später jubelten dann die Hausherren. Nach einem Pass von Yasin Ehliz hob der freistehende Taro Hirose den Puck über die Schulter des Mannheimer Torwarts Arno Tiefensee hinweg ins Tor.

Nur fünf Minuten später war bereits Schluss für den Münchner Schlussmann. Aufgrund einer noch nicht diagnostizierten Verletzung wurde Niederberger von Evan Fitzpatrick ersetzt - der bereits drei Minuten später hinter sich greifen musste: Kristian Reichel hatte zum 1:1-Ausgleich eingenetzt. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Drittelpause.

München dreht im zweiten Drittel auf

Nach der Pause entwickelte sich ein munteres Spiel mit immer größer werdenden Vorteilen für die Hausherren aus München, die bald völlig die Kontrolle übernahmen. Der EHC nutzte das spielerische Übergewicht und ging in der 26. Minute durch Filip Varejcka erneut in Führung. Vor 10.796 Zuschauern blieben die Münchner auch in der Folge spielbestimmend und belohnten sich in der 36. Minute durch Angreifer Tobias Rieder mit dem nächsten Treffer. Mit einem hochverdienten 3:1 für den EHC München ging das zweite Drittel zuende. Die Adler hätten sogar noch höher zurückliegen können.

Im dritten Drittel wurde es dann richtig bitter für die Mannheimer. Nach nur zwei gespielten Minuten stand es bereits 4:1 für den EHC aus München. Markus Eisenschmid traf zur Drei-Tore-Führung (42. Minute). Mannheim schien die desolate Leistung aus dem zweiten Drittel auch im Schlussdrittel nicht steigern zu können. Völlig aus dem Nichts dann der Treffer für die Adler: Tobias Fohrler traf zum 2:4 (47.). Plötzlich keimte doch wieder Hoffnung auf.

Adler Mannheim finden nicht zurück ins Spiel

Die Gastgeber ließen Mannheim jedoch nicht wieder ins Spiel kommen. In den verbleibenden Minuten der Partie hielten die Münchner die Adler weitestgehend vom eigenen Tor fern. Zwingende Mannheimer Angriffe fanden kaum statt. Stattdessen traf München sogar noch zum 5:2 (Maximilian Kastner, 56.). So endete die Partie mit einem verdienten Sieg für den EHC München, der damit den 1:1-Ausgleich in der Viertelfinal-Serie schaffte. Spiel drei findet bereits am Freitag (19:30 Uhr) statt. Dann empfangen die Adler Mannheim den EHC München wieder in der heimischen Arena.

