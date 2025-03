Playoffs in der DEL Adler Mannheim verlieren Spiel drei gegen EHC München Stand: 21.03.2025 22:13 Uhr

Die Adler Mannheim haben Spiel drei in der Viertelfinal-Serie der DEL-Playoffs verloren. Die Kurpfälzer unterlagen in der eigenen Halle gegen den EHC München mit 2:5.

Nach der bitteren 2:5-Niederlage im zweiten Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen den EHC München vom vergangenen Mittwoch, hatten die Adler-Cracks auf Wiedergutmachung gehofft. Vor 13.600 Zuschauern in heimischer Kulisse sollte in Spiel drei die Führung in der Viertelfinalserie wiederhergestellt werden. Doch das Spiel begann denkbar ungünstig für die Adler Mannheim. Schon nach 54 Sekunden lag der Puck erstmals im Mannheimer Gehäuse: Ausgerechnet der Ex-Mannheimer Markus Eisenschmid markierte nach einer Balleroberung an der eigenen blauen Linie per Sololauf das 1:0 für die Gäste aus München.

Nur fünf Minuten später stand es bereits 2:0 für den EHC. Ein Powerplay nutzten die Münchner in Person von Yasin Ehliz eiskalt aus. Ein deutlicher Fehlstart für die Adler Mannheim, die jedoch nicht aufsteckten, sondern ihrerseits zu Chancen kamen. Nach 14 gespielten Minuten belohnten sich die Hausherren dann für das eigene Engagement, Tom Kühnhackl traf zum 1:2-Anschlusstreffer.

Mannheimer schießt, München trifft

Die Freude über das Tor währte jedoch nur kurz. Nur zwei Minuten später stellte Chris DeSousa mit seinem Treffer zum 3:1 für München den alten Abstand wieder her. Bitter für die Mannheimer, die zu diesem Zeitpunkt bereits doppelt so oft aufs gegnerische Tor geschossen hatten, wie die Gäste (12:6). Auch in den verbleibenden Minuten des ersten Drittels blieb Mannheim das aktivere Team, Tore wollten aber nicht mehr fallen. So ging es mit 3:1 für München in die Kabine.

Das zweite Drittel begann eher verhalten. Vom Mannheimer Offensivdrang war nun weniger zu spüren, beide Teams schienen zunächst Risiko vermeiden zu wollen. So dauerte es bis zur Hälfte des zweiten Drittels, ehe Mannheim wieder zu nennenswerten Offensivaktionen kam. Doch weder Leon Gawanke (30. Minute) noch John Gilmour (33.) konnten ihre Chancen nutzen. Stattdessen jubelte kurz darauf wieder Yasin Ehliz für den EHC München. Einmal mehr nutzten die Münchner ein Powerplay eiskalt aus - mit 4:1 ging es in die Drittelpause.

EHC München gewinnt verdient

Dass der 4:1-Treffer die Vorentscheidung darstellte, manifestierte sich im Laufe des dritten Drittels immer stärker. Die Adler Mannheim schienen mit dem Kopf bereits bei Spiel vier zu sein, der EHC München übernahm die Kontrolle und setze in der 42. Minute sogar noch einen drauf: Tobias Rieder nutzte ein weiteres Überzahlspiel zum 5:1. Kurz darauf hätte Hirose sogar noch auf 6:1 erhöhen können, doch Adler-Keeper Arno Tiefensee parierte stark.

An eine Mannheimer Aufholjagd glaubte mittlerweile niemand mehr, stattdessen entlud sich der Mannheimer Frust in mehreren Faustkämpfen. Kurz vor Ende kamen die Adler dann aber doch noch zu einem weiteren Treffer: Leon Gawanke verkürzte auf 2:5 aus Sicht der Mannheimer (56.). Spannung kam aber nicht mehr auf. Stattdessen endete die Partie mit weiteren Faustkämpfen auf dem Eis und einem verdienten 5:2-Erfolg des EHC München, der sich damit den zweiten Sieg im dritten Spiel der Viertelfinal-Serie holte. Spiel vier steht bereits am Sonntag an. Dann müssen die Adler Mannheim um 19 Uhr auswärts in München ran.