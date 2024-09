Eishockey | DEL Adler Mannheim gewinnen zum Saison-Auftakt gegen BW-Rivalen aus Schwenningen Stand: 20.09.2024 22:06 Uhr

Die Adler Mannheim sind mit einem Sieg in die neue DEL-Saison gestartet. Gegen die Schwenninger Wild Wings gab es einen verdienten Heimerfolg.

Die Adler Mannheim haben die Schwenninger Wild Wings am ersten Spieltag der neuen DEL-Saison mit 4:3 (1:1, 3:0, 0:2) geschlagen. In der mit 13.600 Zuschauern ausverkauften Mannheimer Arena trafen am Freitagabend Jordan Szwarz, Matthias Plachta, Ryan MacInnis und Kapitän Marc Michaelis für die Adler, für die Wild Wings konnten sich Zach Senyshyn, Tyler Spink und Jordan Murray in die Torschützenliste eintragen.

Jordan Szwarz erzielt erstes Saison-Tor für die Adler

Bei bester Eishockey-Atmosphäre entwickelte sich im ersten Drittel des Baden-Württemberg-Duells ein intensives erstes Drittel. Die Adler hatten in der Anfangsphase mehr vom Spiel und belohnten sich nach 17 Spielminuten durch den rechten Flügelstürmer Jordan Szwarz. Mannheim befand sich zu diesem Zeitpunkt in Überzahl, nachdem der Schwenninger Boaz Bassen wegen Beinstellens für zwei Minuten vom Eis geschickt wurde (16.). Szwarz nutzte die Überzahl perfekt aus und stocherte den Puck aus kurzer Distanz über die gegnerische Torlinie.

Nur wenig später gerieten aber auch die Mannheimer in Unterzahl. Jyrki Jokipakka musste wegen Haltens auf der Strafbank Platz nehmen. Die zwei Minuten des Schwenninger Power Plays überstanden die Mannheimer zwar, kassierten aber nur Sekunden später den Ausgleich durch den rechten Flügel Zach Senyshyn. Dieser verwertete eine abgeprallte Scheibe vom Mannheimer Schlussmann Felix Brückmann und verwandelte eiskalt zum 1:1-Pausenstand.

Mannheimer Doppelschlag im zweiten Drittel

Wer aber glaubte, dass sich die Adler durch den Ausgleich verunsichern lassen würden, sah sich im zweiten Drittel schnell getäuscht. Mannheim traf in der 24. Spielminute gleich doppelt. Der Schwenninger Center Tyson Spink musste wegen Haltens für zwei Minuten auf die Strafbank (23.), Matthias Plachta erzielte in der folgenden Überzahl das 2:1 für Mannheim. Ein starkes Zuspiel von Leon Gawanke schoss Plachta direkt aufs Tor und überwand so den Schwenninger Goalie Joacim Eriksson. Nur Sekunden später erhöhten die Adler auf 3:1, die Schwenninger Verteidigung agierte in dieser Phase zu passiv. Ryan Macinnes nutze das aus und stocherte die Scheibe zum 3:1 ins Tor. Das 4:1 für die Adler durch Kapitän Marc Michaelis brachte die Mannheimer wenig später bereits vorzeitig auf die Siegerstraße (29.). Es war das letzte Highlight im zweiten Drittel.

Schwenningen trifft im letzten Drittel doppelt

Im dritten Drittel versuchten die Wild Wings wieder zurück ins Spiel zu finden, scheiterten aber wieder und wieder an der disziplinierten Mannheimer Verteidigung. Bis vier Minuten vor dem Ende Schwenningens Tyler Spink eine starke Pass-Stafette seiner Teamkollegen veredelte und zum 2:4 aus Schwenninger Sicht traf (56.). Die Wild Wings warfen nun nochmal alles nach vorne, der Anschlusstreffer zum 3:4 viel aber erst vier Sekunden vor der Schluss-Sirene durch Defensiv-Spieler Jordan Murray (60.). Der Schlusspunkt eines spektakulären Eishockey-Abends.

Für die Adler Mannheim geht es nun darum, die starke Form zu bestätigen. Am zweiten Spieltag trifft das Team von Coach Dallas Eakins in Köln auf die Kölner Haie (22.9., 16:30 Uhr). Die Wild Wings mit Trainer Steve Walker empfangen am gleichen Tag um 14:00 Uhr die Pinguins Bremerhaven. Dann soll es auch für Schwenningen mit dem ersten Saisonsieg klappen.

