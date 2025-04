Fußball | Bundesliga SC Freiburg gegen den BVB ohne Torwart Atubolu - und danach? Stand: 03.04.2025 17:51 Uhr

In der Fußball-Bundesliga empfängt der SC Freiburg am 28. Spieltag Borussia Dortmund. Gegen den BVB wird SC-Torwart Noah Atubolu fehlen.

Trainer Julian Schuster vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg ist zuversichtlich, dass er noch in dieser Spielzeit auf seinen derzeit verletzten Torhüter Noah Atubolu zurückgreifen kann. "Es ist so, dass es von Tag zu Tag besser wird", sagte Schuster vor dem Liga-Duell mit Borussia Dortmund am Samstag (05.04.2025, ab 15:30 Uhr im sportschau.de-Livecenter): "Wir haben die große Hoffnung, dass er diese Saison wieder zum Einsatz kommen kann."

Freiburg gegen BVB: Müller wieder für Atubolu, Röhl fehlt

Am Dienstag hatten die Breisgauer mitgeteilt, dass Atubolu wegen einer Kapselverletzung in der Schulter "bis auf Weiteres" ausfallen werde. Der 22-Jährige war beim 1:2 gegen Union Berlin am Sonntag ausgewechselt worden, für ihn kam Florian Müller ins Spiel, der Atubolu auch gegen den BVB und voraussichtlich in einigen der folgenden Partien vertreten wird. Mittelfeldspieler Merlin Röhl fällt wegen eines Infekts weiter aus.

Dass bei Dortmund Nico Schlotterbeck (Gelbsperre) fehlt, lässt Schuster unbeeindruckt. "Wir sind auf uns fokussiert", sagte der Coach und attestierte dem kommenden Gegner, unter dem neuen Trainer Niko Kovac defensiv eine "gewisse Stabilität" wiedergefunden zu haben: "Da ist der Glaube zurück."

Der Sport-Club hat Europa noch im Blick

In der Tabelle trennen den derzeit Siebten Freiburg vier Punkte vom zehntplatzierten BVB. Mit einem Sieg könnten sich die Breisgauer wieder in die internationalen Ränge schieben.

Sendung am Do., 3.4.2025 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg