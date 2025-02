BBL 72:91 - BG Göttingen chancenlos gegen ratiopharm Ulm Stand: 13.02.2025 22:06 Uhr

Basketballbundesligist ratiopharm Ulm hat sein Auswärtsspiel in Göttingen mit 91 zu 72 gewonnen. Der Gastgeber war über weite Strecken nicht erstligatauglich.

Der Tabellendritte aus Ulm musste beim Tabellenletzten Göttingen antreten. Der Auswärtssieg glich phasenweise einer Demontage.

Göttingen mit desolatem Start

Das Spiel geht von Anfang an in eine Richtung - in die der Gäste. Göttingen spielt in den ersten Minuten passend zum Tabellenplatz. Das Team verliert den Ball, wirft ihn neben den Korb, produziert Offensiv-Fouls. Fünf Minuten benötigt die BG bis zum ersten Punkt von der Freiwurflinie. Bis dahin ist Ulm nicht gut, aber ausreichend gestartet und führt schon mit 10 zu 0. In den nächsten Minuten lässt sich der Tabellendritte von der schwachen Performance der Gastgeber etwas anstecken. Das erste Viertell geht mit 26 zu 15 aber klar an ratiopharm Ulm.

Ulm spielt mit Minimal-Aufwand

Die Mine von Ulms Trainer Ty Harrelson zu Beginn des zweiten Viertels spricht Bände. Er kann trotz der Führung mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht zufrieden sein. Das Spiel ist weiterhin alles andere als ein Leckerbissen. Ulm liefert nur so viel wie nötig. Immer wenn Göttingen etwas näher kommt, treffen die Gäste. Auch wenn die Ulmer Halbzeit-Führung nur einstellig ist, ist es nicht vorstellbar, dass das Spiel im zweiten Durchgang noch eng wird (38:47).

Bei Göttingen gehen die (Bundesliga-) Lichter aus

Auch die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit sind bei Göttingen nicht erstligatauglich. Der Tabellenletzte tut einem fast ein bisschen leid, wenn er Angriff für Angriff den Ball verliert. Ulm macht jetzt ernst. Möglicherweise hat Trainer Harrelson sein Team in der Pause aufgemuntert, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Bei den Göttinger Spielern hängen die Köpfe. Noa Essengue beendet für Ulm dieses Viertel mit einem krachenden Dunking (49:74).

Göttingen gibt sich geschlagen

Ty Harrelson lächelt jetzt auf der Ulmer Bank. Sein Team hat das Spiel und den Gegner im Griff. Es kombiniert und nimmt mutig Würfe von draußen. In den Schlussminuten sinkt das Niveau allerdings wieder. Ulm verpasst es, die 100 Punkte voll zu machen. Dennoch holt sich der Tabellendritte einen nie gefährdeten Auswärtssieg.

Ratiopharm Ulm hat jetzt zwei Wochen Pause (Topfour und Länderspielpause). Dann kommt am 28. Februar der Tabellenzweite aus Braunschweig zum Topspiel in die Neu-Ulmer Arena.

Sendung am Fr., 14.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm