Fußball | 2. Bundesliga "Die Jungs haben es gut gemacht": Zufriedenheit beim FCK trotz Nullnummer gegen Hannover 96

Die Siegesserie ist zwar gerissen, aber beim 1. FC Kaiserslautern herrscht nach der Nullnummer gegen Hannover 96 trotzdem Zufriedenheit.

Die letzten Minuten hatten es noch einmal in sich. Der 1. FC Kaiserslautern warf im Heimspiel gegen Hannover 96 alles nach vorne - und kam durch Erik Wekesser (90.+1 Minute) und Maximilian Bauer (90.+4) noch einmal zu zwei Riesenchancen. Beide FCK-Profis scheiterten knapp - ein Treffer für die Roten Teufel hätte den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Denn über die komplette Spielzeit waren die Niedersachsen das stärkere und reifere Team - und hatten zudem insgesamt die deutlich besseren Torgelegenheiten. So stand am Ende ein 0:0, das angesichts der Chancenfülle des Spiels fast ein bisschen irrwitzig anmutete.

FCK-Coach Markus Anfang: "Dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen"

Damit endete die Siegesserie des 1. FC Kaiserslautern - die Pfälzer waren mit vier Erfolgen in Serie ins neue Zweitligajahr gestartet. Dennoch war man beim FCK nach der Partie nicht unzufrieden. "Wir haben gegen eine Top-Mannschaft gespielt mit einem Top-Kader. Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht", bilanzierte FCK-Coach Markus Anfang. "Dass wir über einige Phasen reden können, die wir besser machen können, das wissen wir. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen wo wir herkommen. Die Jungs haben es insgesamt gut gemacht."

FCK-Keeper Julian Krahl freute sich über die Abwehrleistung

Ähnlich sah es Kapitän Marlon Ritter. "Am Ende haben wir die Chance, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Wir hätten aber auch vorher schon in Rückstand geraten können, deswegen geht der Punkt in Ordnung", befand der Offensivspieler. Und Keeper Julian Krahl, der einen starken Tag erwischt hatte, freute sich über die Abwehrleistung: "Aktuell ist es unsere Qualität, dass wir hinten gut stehen. Hannover ist eine Top-Mannschaft, die sind richtig gut, wir haben das Ganze aber wegverteidigt."

Aus Kaiserslauterer Sicht überwiegt trotz der durchwachsenen Leistung gegen Hannover ohnehin das Positive. Zumindest bis Sonntag Tabellenplatz zwei (schlechtestenfalls könnten die Roten Teufel auf Rang drei abrutschen), weiterhin ungeschlagen im neuen Jahr und eine hohe Resilienz in engen Spielen. Mit dem FCK ist zu rechnen.

Auch nächste Woche - wenn für die Pfälzer das nächste Topspiel beim Hamburger SV ansteht (21.02., 18:30 Uhr). Klar ist: Der FCK wird mit breiter Brust in das Duell der Aufstiegsaspiranten gehen. "Auf der Leistung gegen Hannover lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Nächste Woche in Hamburg erwarte ich ein Spiel auf Augenhöhe, aber ich bin mir sicher, dass wir uns gut vorbereiten und einen guten Plan haben werden. Dann haben wir gute Karten, dort Punkte mitzunehmen", blickte Krahl voraus.

