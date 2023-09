Vorbereitung zur Fußball-EM 2025 Woltemade feiert Sieg mit deutscher U21 im Ludwigspark Stand: 08.09.2023 20:10 Uhr

Die deutsche U21 hat ihr Testspiel gegen die Ukraine am Freitag im Saarbrücker Ludwigspark mit 2:0 gewonnen. Eine Schlüsselrolle kam dabei dem Ex-Elversberger Nick Woltemade zu.

Nach der enttäuschenden Europameisterschaft mit dem frühen "Aus" schon nach der Vorrunde startet die U21 mit einem neuen Jahrgang in Richtung Qualifikation für die EM 2025 in der Slowakei. Ein Testspiel fand am Freitagabend im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken gegen die Ukraine statt.

Nach einem erstem Abtasten kam die DFB-Auswahl immer besser ins Spiel und drückte dem Spiel seinen Stempel auf – zunächst allerdings noch ohne Torerfolg.

Woltemade bereit Führungstreffer vor

Der Führungstreffer fiel erst kurz nach dem Seitenwechsel durch Maximilian Beier (52. Minute) – nach toller Vorarbeit durch den frisch eingewechselten Nick Woltemade. Woltemade ist gerade erst in den Kader gerückt, nachdem Trainer Antonio di Salvo altersbedingt fast bei Null anfangen musste.

In der vergangenen Saison hatte Woltemade maßgeblichen Anteil am Aufstieg der SV Elversberg und wurde von den Fußballern der 3. Liga zum "Spieler der Saison" gewählt. Nach Ablauf der Leihe kehrte er nach Bremen zurück und feierte am letzten Samstag eine gelungene Saisonpremiere in der Bundesliga.

6500 Zuschauer im Ludwigspark

Die rund 6500 Zuschauer im Ludwigspark sahen auch nach dem Führungstreffer eine deutsche Auswahl, die über weiter Strecken das Spiel bestimmte. Immer wieder im Mittelpunkt: Woltemade, der im Mittelfeld die Bälle clever verteilte.

Den Sack zu machte in der 88. Minute Tim Lemperle, der nach einem Steilpass in die Spitze zum 2:0 verwandelte.

Über dieses Thema berichten die SR-Hörfunknachrichten am 08.09.2023.

