Stürmer bei Saarbrücken Vorerst kein neuer Vertrag für FCS- Identifikationsfigur Sebastian Jacob Stand: 26.06.2024 07:36 Uhr

Sebastian Jacob ist für viele Fans des 1. FC Saarbrücken das Gesicht der Profimannschaft. Doch in der Vergangenheit hatte der Stürmer immer wieder mit Knieverletzungen zu kämpfen. Der 31-Jährige soll deshalb vorerst keinen neuen Vertrag bei den Blau-Schwarzen bekommen. Er könnte aber anders in den Verein eingebunden werden.

Der 1. FC Saarbrücken wird den zum Monatsende auslaufenden Vertrag mit Sebastian Jacob vorerst nicht verlängern. FCS-Sportchef Jürgen Luginger sagte, es sei eine schwierige Entscheidung gewesen. Jacob sei über Jahre ein Gesicht des Teams gewesen.

"Aber es ist aus heutiger Sicht nicht vorhersehbar, ob und wann er noch einmal den Anforderungen des Profifußballs gewachsen sein wird", so Luginger. Der Angreifer verletzte sich im Herbst 2022 und im Sommer 2023 jeweils am Kreuzband. Derzeit befindet er sich in der Aufbauphase.

Andere Möglichkeiten für Jacob beim FCS?

Der Verein habe ihm aber angeboten, weiterhin normal am Trainingsbetrieb teilzunehmen, sagte Luginger. "So haben auch wir die Möglichkeit, seine weitere Entwicklung zu beobachten. Für ihn ist es zunächst wichtig, wieder völlig gesund zu werden. Sollte das der Fall sein, werden wir darüber sprechen, ob er sich noch einmal anders orientieren möchte oder ob wir ihn wieder in den Kader integrieren."

Jacob gilt als Identifikationsfigur des Vereins. Der gebürtige Saarbrücker spielte bereits in seiner Jugend beim FCS, 2014 wechselte er zum 1. FC Kaiserslautern, 2018 kehrte er wieder zu den Blau-Schwarzen zurück, wo er unverletzt zum Stammaufgebot zählte. Jacob hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Kreuzbandrissen oder Knieproblemen zu kämpfen.

Über dieses Thema hat auch der SAARTEXT am 25.06.2024 berichtet.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

1. FC Saarbrücken verstärkt sich mit Sebastian Vasiliadis und Elijah Krahn Der Kader des 1. FC Saarbrücken wächst weiter an. Neu im Team sind jetzt auch Sebastian Vasiliadis für das zentrale Mittelfeld und der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler Elijah Krahn. Für die Blau-Schwarzen verlässt Vasiliadis den Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock. Krahn kommt vom Hamburger SV nach Saarbrücken.