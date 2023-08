Zweitligaspiel und Saarspektakel Verkehrschaos droht: SV Elversberg rät Fans zur Anreise mit dem ÖPNV für Heimspiel Stand: 04.08.2023 13:30 Uhr

Am Wochenende finden parallel zwei Großveranstaltungen in Saarbrücken statt – das Saarspektakel und das erste Heimspiel der SV Elversberg im Ludwigsparkstadion. Die SVE befürchtet ein Verkehrschaos. Fans sollten ihr Auto daher zu Hause lassen.

Die SV Elversberg rät Fans "dringend" davon ab, zum ersten Heimspiel im Saarbrücker Ludwigsparkstadion am Samstag gegen Hansa Rostock mit dem Auto anzureisen.

Zum einen, weil die A623 und die Camphauser Straße am Ludwigspark wegen Baustellen und Sperrungen aktuell nur einspurig befahrbar sind. Zum anderen, weil erstmals nach drei Jahren wieder das Saarspektakel in Saarbrücken stattfindet. Zudem sind rund um die Ausstellung „Körperwelten“ in der Saarlandhalle weitere Veranstaltungen am Samstag geplant.

"Aus diesen Gründen ist mit einem erheblichen Verkehrsaufkommen zu rechnen", so die SVE. Die Parkmöglichkeiten seien darüber hinaus stark eingeschränkt. Fans sollten stattdessen entweder den ÖPNV nutzen oder den vom Verein eingerichteten Shuttle-Service, der vom Parkplatz der Ursapharm-Arena abfährt.

Erstes "Heimspiel" in der 2. Liga

Für die SVE ist es das erste "Heimspiel" in der 2. Bundesliga – Heimspiel in Anführungszeichen, weil sich das eigentliche Heimstadion 15 Kilometer von Saarbrücken entfernt in Elversberg befindet. Weil die Umbaumaßnahmen für die neue Liga aber noch nicht fertig sind, muss die SVE in den Ludwigspark ausweichen.

SVE-Cheftrainer Horst Steffen hofft, dass "viele Fans den Ludwigspark annehmen, wir brauchen die Unterstützung unserer Leute". Einen Nachteil sieht er aber nicht, wie er dem SR sagte. "Wir haben im Pokal und in der Meisterschaft schon je ein Spiel im Ludwigspark gewonnen. Insofern passt das alles zusammen und wir freuen uns auf unser erstes Heimspiel in der 2. Liga."

Hurricanes müssen auf Sonntag ausweichen

Eigentlich hätte an diesem Samstag auch ein Football-Spiel der Saarland Hurricanes im Ludwigspark ausgetragen werden sollen. Wegen des Spiels der SVE wurde die Partie der Footballer gegen Marburg nun auf den Sonntag verlegt. Kickoff ist um 15.00 Uhr.

Nächstes Heimspiel in Elversberg

Das nächste Heimspiel der SVE ist dann auch wieder ein "richtiges" – am 12. August empfängt die Mannschaft den Bundesligisten Mainz zum DFB-Pokalspiel im Stadion an der Kaiserlinde. Das betrifft auch das benachbarte St. Ingbert – der St. Ingberter Bahnhof wird nach Angaben der Stadt Drehkreuz für anreisende Fans, die von dort mit Shuttlebussen an die Kaiserlinde gefahren werden.

